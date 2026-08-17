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陳時中轟蔣萬安「猙獰」 她批這些人變成沈伯洋「誇誇隊」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨北市黨部日前在萬華舉行台北隊首場造勢，立委王世堅（右）贈送水瓢給台北市長參選人沈伯洋。記者鄭超文／攝影
民進黨北市黨部日前在萬華舉行台北隊首場造勢，立委王世堅（右）贈送水瓢給台北市長參選人沈伯洋。記者鄭超文／攝影

北市長選戰倒數三個多月，民進黨市長參選人沈伯洋牙醫師後援會昨天成立，政院政委陳時中批北市長蔣萬安「面目猙獰」。國民黨議員柳采葳反批，現在最「面目猙獰」的恐不是蔣萬安，而是民進黨為了選舉，連自己講話的樣子都顧不了了，全員變成不切實際「誇誇隊」。

2026九合一選舉

柳采葳說，陳時中為了挺沈伯洋，開始人身攻擊；立委王世堅為了捧沈伯洋，也是各種浮誇吹捧。看起來沈伯洋這場選戰變成「候選人負責講夢想，旁邊的人負責講幹話」。

柳說，沈伯洋如果真的有能力，就拿市政能力、政策可行性跟蔣萬安比，而不是每次聲量不夠，就靠陳時中、王世堅輪流丟一句驚人之語來救援。如果一個市長候選人的人氣，要靠旁邊的人不斷口出狂言才能撐起來，那真正該擔心的不是蔣萬安的表情，而是沈伯洋很快會被看破手腳。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）、行政院政委陳時中（左）。記者蘇健忠／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）、行政院政委陳時中（左）。記者蘇健忠／攝影

蔣萬安 陳時中 沈伯洋 2026九合一選舉 台北市選舉

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