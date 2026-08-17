沈伯洋嗆蔣萬安 北市府反擊

民進黨北市長參選人沈伯洋昨有副總統蕭美琴、行政院政委陳時中助攻，沈批北市長蔣萬安近期針對當年疫苗採購造謠；北市府反擊「又來洗記憶，認知作戰大師把人民當笨蛋？」

選前倒數三個多月，沈伯洋昨與蕭美琴、陳時中合體，出席牙醫師後援大會成立。蕭美琴大讚沈伯洋具備北市長四特質，能勝任溝通者、陪伴者、問題的解決者、開創者。

二○二二年代表民進黨參選市長的陳時中重提當年台灣防疫做得好，卻遭惡意抹黑，並批蔣上任市長近四年沒政績，也提醒蔣談中央處理油品案要「適可而止」。

北市府副發言人葉向媛反擊陳時中，從疫苗蓋牌到毒油案一連串爭議，中央至今未交代清楚，陳身為政委，國政做不好還敢要人「適可而止」；反問民進黨傲慢態度、無能執政，什麼時候才要「適可而止」？

沈伯洋昨上午到松山奉天宮參拜，針對台東縣長饒慶鈴預錄影片參與海峽論壇一事，蔣嗆「難道賣鳳梨釋迦就是賣台？」沈伯洋批蔣「太喜歡造謠」，稱「從頭到尾都沒有鳳梨釋迦」。

葉向媛也反批沈伯洋，如果「從頭到尾跟鳳梨釋迦沒有關係」，陸委會副主任梁文傑為何需要道歉？沈委員又來洗記憶，認知作戰大師把人民當笨蛋？葉指出，當年疫苗採購三分之二以上關鍵資料塗黑，蔣當時要求衛福部完整公開，奉勸沈伯洋不要再幫洗地，從疫苗到毒油案，民進黨政府只會硬拗、護航及包庇。