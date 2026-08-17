新北建設 侯友宜喊話交棒李四川

國民黨新北市長參選人李四川昨與新北市長侯友宜同台，侯為李背書，強調「口才好的人講得再動聽，聽聽就好」，喊話希望將新北後續建設交棒給李四川，交給會做事情的人接著做。李回應，會一棒接一棒，完成侯市長及市民託付。民進黨參選人蘇巧慧說，我就是一個會做事的人。

李四川前晚在三重河堤賞煙火，北市長蔣萬安人在大稻埕，兩人隔淡水河熱線，蔣電話中提議「未來雙北合辦煙火及無人機秀」。李表示，台北、新北看同一片天空，共享同個生活圈，「這條河不是界線」，會強化雙北共治，讓市民有更好生活。

李四川昨早到樹林區博愛市場掃街，李說，新北大巨蛋落腳樹林，將推動大漢溪捷運縱貫線、樹林車站立體化，讓樹林朝巨蛋城發展。

嘉威會計師事務所昨辦四○周年慶感恩餐會，侯友宜、李四川同台展現默契，侯強調「事情是做出來的，口才好聽聽就好了、會做事情的人我們要疼惜」。

侯還說，新北捷運路網二○三○年可達一八九公里、一八一座車站，他已經做了一半多，「四環八線」後續留給會做事情的李四川接棒。

侯友宜、李四川致詞結束後，緊接著蘇巧慧、立委吳秉叡及嘉義縣長翁章梁進會場，雙方同場不同台。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）偕議員參選人戴翎育（右）到五股公有市場拜票。記者葉德正／攝影

選戰升溫，參選人戰鬥指數更高，蘇巧慧昨行程橫跨五股、三重、雙和等地，她說，把握每一分鐘，要讓市民看到最年輕、有活力的新北隊。蘇也分享照片，釋出與外交部長林佳龍見面訊息，林二○二二年參選新北市長落敗，仍是正國會要角，林佳龍說「新時代需要新市長，蘇巧慧當市長能讓新北加速前進」。

蘇巧慧發揮「母雞帶小雞」氣勢，偕議員參選人到五股市場拜票，蘇說，五股是新北青壯年人口占比最高的行政區，亟需增設學校、公托中心、圖書館及停車場，也主張要新建一處具國際級水準的會展中心，滿足新北科技產業及新興產業的展覽、會議需求，帶動五股地區產業發展。