【重磅快評】芒果乾變芭樂乾 賴總統的「北戴河提款機」

賴清德總統日前在高雄驚爆「中共北戴河會議下令介選」，他昨赴雲林輔選時雖完全避談北戴河會議，但仍強調中國對台施壓和介選越來越嚴重，年底選舉被中共視為對台政策是否成功的指標。然而，中共2003年已取消中央暑期辦公制度，北戴河密令至今也未見諸任何文件，賴總統不斷放送「芒果乾」（亡國感），難怪被媒體調侃，國安單位是否派特工躲在中共7常委床底下偷聽？

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆選情膠著，民進黨日前行動中常會，全黨移師高雄造勢。賴總統脫稿演說時指稱，中共北戴河會議下令介選，高雄會承受很大壓力，「高雄是兵家必爭之地，我們非勝不可」。國民黨高雄市長參選人柯志恩則反嗆，若真有中共介選，請國安單位查辦，不要任由影射言論到處流竄，「高雄不信賴，我管你大賴還是小賴。」

民進黨中國部今天也跟進指出，境外勢力可能透過AI技術影響選情，呼籲民眾對選前突然出現的政治爆料、錄音與影片提高警覺。不過，賴總統所謂「北戴河會議對台灣選舉作出指示」，至今未見中共中央、國台辦或中國官方公開文件證實這項「北戴河密令」；陸委會也指出，北戴河會議主要是中共高層用來交換意見、分析形勢，通常不會公開形成具體結論性文件。

還原「北戴河介選」的訊息過程，中央社8月10日上午率先披露相關新聞，標題是「國安人士：中共對台聚焦反對以武謀獨4策略」，中共將在台灣年底地方選舉給予在台愛國力量最大支持；顯而易見，該新聞的消息來源是「國安人士分析」，並非「中共中央」，更不是「中共發布北戴河密令」。

該新聞隔天被平面與網路媒體大量引用，但原始的「國安人士」被神隱了，消息來源輾轉蛻變成中共官方，最後更變成賴總統煞有其事宣稱的「北戴河會議下令介選」，宛如知名廣告「貓在鋼琴上昏倒了」，最大的差異是，廣告裡的錯誤訊息，是無意間造成的二手傳播，這波助選造勢卻可能是執政黨刻意釋放的訊息。

政大傳播學者鄭自隆質疑，這則中央社的稿子被掐掉消息來源，從各家媒體選擇性引用，到總統的助選論述，刻意將大內宣變成競選文宣，成為荒謬走鐘的「北戴河密令」。

國民黨過去的黨國文宣擅長把「共匪」當成對內的恐懼動員，2020年民進黨「抗中保台」幾乎如法炮製，當時總統大選嚐到甜頭後，「芒果乾」屢試不爽。但2022年地方選舉，民進黨操作過頭，結果無法證實中共有無介選，執政黨國家機器過度介入，卻讓其他中間選民出現「討厭民進黨」的反效果。

賴總統此次帶頭大打「抹紅牌」，但國家安全和兩岸焦慮不該被操作成廉價的選戰提款機。匿名情報一路加工成總統口中的確定指令，過度加工的芒果乾會讓人愈吃愈膩，人民恐怕不是越吃越害怕，反而越吃越懷疑。賴總統每多喊一次中共介選，人民未必多一分安全感，反而可能少一分對政府的信賴；芒果乾如果一再強迫上桌，最後恐變成跳票的芭樂乾。