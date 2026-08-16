快訊

台中市刑大兩線二副隊長涉酒駕拒測 市警局開鍘拔官

美國期中選舉逼近 過半選民：川普上台後日子更難過

八三夭演唱會超時10分鐘 小巨蛋驚人罰款曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

何欣純批僅口頭支持無人機產業 江啟臣稱台中應做發展龍頭

中央社／ 台中16日電

民進黨台中市長參選人何欣純今天表示，無人載具特別條例尚未審查，國民黨台中市長參選人江啟臣僅口說支持無人機。江啟臣辦公室回覆，支持無人載具產業且台中應做發展龍頭。

2026九合一選舉

何欣純今天舉辦競選後援會授證活動，她致詞指出，台中面臨區域發展、市政治理、產業發展三個落差，她將以捷運路網效率第一、全齡照顧六星福利第一、產業創新發展第一，結合中央資源與台中既有製造業基礎，打造無人載具完整產業聚落，帶動台中山海屯城均衡發展。

何欣純接受媒體聯訪提到，115年度中央政府總預算案14日通過，為史上最晚通過的總預算；無人機預算在業者苦苦哀求中通過，但無人載具特別條例還卡在立法院；總預算被卡住時，江啟臣默不做聲，僅口頭支持無人機，未用實際行動影響國民黨團。

江啟臣今天出席「江啟臣藥界後援會成立大會」。他致詞表示，未來成立「婦幼發展委員會」與專責的「長照處」，同時邀請藥師代表參與AI智慧城市與健康治理等核心決策，守護市民健康。

江啟臣辦公室透過文字稿回應何欣純，江啟臣支持台中發展無人載具產業的立場明確，事實顯示台中應做台灣無人載具發展龍頭，就看民進黨政府能否公平分配無人機預算給中部；相關法案審查，江啟臣尊重各黨團自主，也襄助立法院長韓國瑜促進朝野協商，依規定完成審查。

民眾黨創黨主席柯文哲今天到台中市西屯市場掃街，柯文哲認為，總預算拖了如此久，執政者要負比較大責任，民主政治是在野黨監督執政黨，哪有執政黨監督在野黨。

何欣純表示，主流民意都認為國民黨立法院總召傅崐萁，朝野協商5次缺席，還惹怒立法院院長韓國瑜，到底真正是誰在卡總預算審議，全國人們都看在眼裡。

2026九合一選舉 江啟臣 何欣純 台中市選舉 無人機

延伸閱讀

影／何欣純批中視得標鍋烤節1400萬「啟人疑竇」 盧市府：招標資訊可上網查

台中藥界成立後援會 江啟臣拋「婦幼委員會」「長照處」藍圖

中榮質子中心開幕 賴總統點名江啟臣：早日通過預算就能把醫療留中部

張惇涵：在野若挺國軍 應支持院版無人機特別條例

相關新聞

陳時中轟蔣萬安輝達落腳台北是貼金 北市府反擊：中央無能何時道歉？

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天舉辦台灣首場後援會成立，2022年曾代表民進黨參選行政院政委陳時中今也到場力挺，更回想起4年前選戰遭到抹黑甚至被控謀財害命，他自認台灣防疫做得很好，高端更沒有謀財，痛批蔣萬安4年來沒有政績說輝達落腳台北是政績，「往自己臉上貼金」。

王惠美連缺席藍營活動 賴清德、鄭麗文19日同赴彰化再掀話題

藍綠政要近日接連赴彰化替縣長參選人造勢，彰化縣長王惠美卻接連缺席自家輔選活動，反而一連兩天與總統賴清德、行政院長卓榮泰同框，引發藍營基層反彈。國民兩黨彰化縣黨部今天也證實，19日賴清德與國民黨主席鄭麗文都將到彰化，屆時王惠美是否現身，勢必再成政治焦點。

影／何欣純批中視得標鍋烤節1400萬「啟人疑竇」 盧市府：招標資訊可上網查

民進黨台中市長參選人何欣純今受訪時，左批中視得標的「2026 台中鍋烤節」標案令人「啟人疑竇」，市長盧秀燕應該跟市民清楚交待，右打國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣在總預算案被卡時「默不作聲」，希望在無人機特別條應該用行動來真正的支持台中的產業發展。

在台首場後援會！蕭美琴讚沈伯洋具4特質 「這是坎坷的路」

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天舉辦牙醫後援會成立大會，也是沈在台灣第一個成立後援會，副總統蕭美琴今年也首度參加選戰造勢，蕭大讚，沈伯洋具備她所認為台北市長要有的4個特質，包含溝通者、陪伴者、問題的解決者、開創者，呼籲這場選舉相當艱辛盼大家能陪沈伯洋一起走過這段坎坷、不簡單的路。

沈伯洋拋「夜市長」掌管夜經濟 憂遭抹黃：違法仍會取締

民進黨台北市長參選人沈伯洋拋出「夜間市長」概念，外界好奇是否讓聲色場所、紅燈區納入規範或是合法化？沈下午出席後援會活動說，夜間市長管的是夜間的秩序，不是在管夜市或特定的產業，違法的本來就會取締，被問會不會擔心政策被「抹黃」，沈表示，「抹黑跟抹紅都經歷過了，他現在比較擔心抹黃」還是希望能回歸政策討論。

遭質疑競選看板多 蘇巧慧：感謝很多朋友提供點位

國民黨新北市長參選人李四川今天表示，民進黨新北市長參選人蘇巧慧的看板比民進黨高雄市長參選人賴瑞隆多出好幾倍。蘇巧慧今天受訪表示，她這場選戰已參選了700多天，過程中很感謝有很多的好朋友，能夠提供這些看板的點位，甚至是自製看板給他們，這次被提到的看板就是「張宏陸委員借給我們的」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。