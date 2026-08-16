何欣純批僅口頭支持無人機產業 江啟臣稱台中應做發展龍頭

民進黨台中市長參選人何欣純今天表示，無人載具特別條例尚未審查，國民黨台中市長參選人江啟臣僅口說支持無人機。江啟臣辦公室回覆，支持無人載具產業且台中應做發展龍頭。

何欣純今天舉辦競選後援會授證活動，她致詞指出，台中面臨區域發展、市政治理、產業發展三個落差，她將以捷運路網效率第一、全齡照顧六星福利第一、產業創新發展第一，結合中央資源與台中既有製造業基礎，打造無人載具完整產業聚落，帶動台中山海屯城均衡發展。

何欣純接受媒體聯訪提到，115年度中央政府總預算案14日通過，為史上最晚通過的總預算；無人機預算在業者苦苦哀求中通過，但無人載具特別條例還卡在立法院；總預算被卡住時，江啟臣默不做聲，僅口頭支持無人機，未用實際行動影響國民黨團。

江啟臣今天出席「江啟臣藥界後援會成立大會」。他致詞表示，未來成立「婦幼發展委員會」與專責的「長照處」，同時邀請藥師代表參與AI智慧城市與健康治理等核心決策，守護市民健康。

江啟臣辦公室透過文字稿回應何欣純，江啟臣支持台中發展無人載具產業的立場明確，事實顯示台中應做台灣無人載具發展龍頭，就看民進黨政府能否公平分配無人機預算給中部；相關法案審查，江啟臣尊重各黨團自主，也襄助立法院長韓國瑜促進朝野協商，依規定完成審查。

民眾黨創黨主席柯文哲今天到台中市西屯市場掃街，柯文哲認為，總預算拖了如此久，執政者要負比較大責任，民主政治是在野黨監督執政黨，哪有執政黨監督在野黨。

何欣純表示，主流民意都認為國民黨立法院總召傅崐萁，朝野協商5次缺席，還惹怒立法院院長韓國瑜，到底真正是誰在卡總預算審議，全國人們都看在眼裡。