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影／何欣純批中視得標鍋烤節1400萬「啟人疑竇」 盧市府：招標資訊可上網查

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民進黨台中市長參選人何欣純今受訪時，左批中視得標的「2026 台中鍋烤節」標案令人「起人疑竇」市長盧秀燕應該跟市民清楚交待，右打國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣在總預算案被卡時「默不作聲」。記者黃寅／攝影
民進黨台中市長參選人何欣純今受訪時，左批中視得標的「2026 台中鍋烤節」標案令人「起人疑竇」市長盧秀燕應該跟市民清楚交待，右打國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣在總預算案被卡時「默不作聲」。記者黃寅／攝影

民進黨台中市長參選人何欣純今受訪時，左批中視得標的「2026 台中鍋烤節」標案令人「啟人疑竇」，市長盧秀燕應該跟市民清楚交待，右打國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣在總預算案被卡時「默不作聲」，希望在無人機特別條應該用行動來真正的支持台中的產業發展。

2026九合一選舉

台中市政府說明，台中鍋烤節採購案依政府採購法及相關規定辦理，由經濟發展局擔任招標機關，採公開方式對外辦理招標，並依法完成評選及決標作業。評選作業秉持公平、公正、公開原則，評選委員均依規定執行職務；如遇利益衝突情形，均依相關法令及程序辦理迴避。本案招標公告、決標公告及依法應公開之採購資訊，均已登載於政府電子採購網，供各界查詢與監督。

江啟臣辦公室表示，江啟臣支持台中發展無人載具產業的立場一向明確，因為事實顯示台中應該做為台灣無人載具發展的龍頭，民進黨政府應該先回應盧市長的呼籲，能否公平的分配無人機預算給中部？至於相關法案的審查，江尊重各黨團自主，也會襄助韓院長促進朝野協商依規定完成審查。

何欣純辦公室今舉辦29區後援會授證大會，由總統府資政、不孕症名醫李茂盛擔任總會長。何受訪談到，中視得標「2026 台中鍋烤節」1千4百萬元標案時說，她要用盧市長常講的一句話，就是「啟人疑竇」，市府的標案用最有利標讓中視得標，而中視的董事長是她的親妹妹，所以很多的市民會認為這就「啟人疑竇」。

何欣純說，盧秀燕應該要公開說清楚，甄選的過程到底是什麼？要說明最有利標的實質內容跟過程，要清清楚楚、明明白白的跟市民交代，這個是市長的責任。很多人會認為這個最有利標到底是對市民的利益最有利？還是對盧家最有利？

何欣純說，無人機預算雖然在立院通過了，但總預算拖了這麼久才通過，創下了前所未有的惡例，無人機業者也一直哀求趕快過。現在雖通過了，不過因為今年度剩下不到幾個月的時間，未來的執行還要更充分的支持產業。接下來最重要就是無人機和無人載具的特別條例，無人機業者非常期待這個特別條例可以趕快審，因還卡在立法院。

她點名立法院副院長江啟臣說，在總預算案被卡住的時候他「默不作聲」，而且對無人機口頭上雖然說支持，卻沒有用實際的行動來影響他的黨團。所以江副院長，碰到這次的特別條例還卡在立法院，希望應該發揮影響力，用行動來真正的支持台中的產業發展，而不是嘴巴說一套，做卻又是另外一套。沒有行動力的立法院副院長絕對不會是市民心目中最好的市長候選人。

對於總預算案被延遲，何欣純認為，主流民意都認為是因為在野黨，光是國民黨團總召傅崐萁朝野協商時就5次不在也不出席，還惹怒了韓國瑜院長，所以誰是真正卡住總預算的審議？全國人民都看在眼裡。

民進黨台中市長參選人何欣純今舉辦29區後援會授證大會。後援會總會長由總統府資政、不孕症名醫李茂盛擔任。記者黃寅／攝影
民進黨台中市長參選人何欣純今舉辦29區後援會授證大會。後援會總會長由總統府資政、不孕症名醫李茂盛擔任。記者黃寅／攝影

民進黨台中市長參選人何欣純今舉辦29區後援會授證大會。後援會總會長由總統府資政、不孕症名醫李茂盛擔任。記者黃寅／攝影
民進黨台中市長參選人何欣純今舉辦29區後援會授證大會。後援會總會長由總統府資政、不孕症名醫李茂盛擔任。記者黃寅／攝影

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