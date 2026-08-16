台中藥界成立後援會 江啟臣拋「婦幼委員會」「長照處」藍圖

台中藥界昨成立江啟臣後援會，贈送包子、粽子，預祝國民黨市長參選人江啟臣「包中」。江啟臣說，台中市要從「幸福宜居」躍升為「旗艦城市」，若入主市府，將成立「婦幼發展委員會」與「長照處」，邀藥師代表參與智慧城市與健康治理決策。

藥師公會全國聯合會理事長、前立委林憶君說，過去在立院與江啟臣共同執行國會外交，見證江啟臣「海龍蛙兵」式的超強戰鬥力與工作狂精神，工作效率極高，且具備國際視野、執行力與沈穩性格，是接手台中市的最佳人選。

江啟臣指出，台中人口數近年已近287萬人，扮演中部七縣市的門戶與經濟樞紐，擁有空港、海港與堅實的製造業基礎。面對AI與自動化時代的浪潮，台中具備從精密機械、光學到航太零組件的完整供應鏈。未來的台中不能僅止於「製造機器」，更要走向「製造機器人與無人載具」。

江啟臣說，未來把精密機械園區重塑為機器人製造園區，將台中升級為「TRMC（Taiwan Robotics and Manufacturing City，台灣機器人製造之都）」，讓在地產業高值化，為年輕人創造更多優質就業機會。

江啟臣主張以「家庭導向」為核心理念，推動「育兒友善」與「安心護老」雙軌政策。他說，除成立跨局處的「婦幼發展委員會」，加碼準公托補助、優化孕產婦與幼兒疫苗津貼及友善公共設施外；針對高齡化社會，成立專責的「長照處」，透過擴大敬老愛心卡折抵用途、補貼高風險族群疫苗及推動智慧衛生所等措施，完善獨居長者的照護網絡。