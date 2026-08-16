陳時中轟蔣萬安輝達落腳台北是貼金 北市府反擊：中央無能何時道歉？

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天舉辦台灣首場後援會成立，2022年曾代表民進黨參選行政院政委陳時中今也到場力挺，更回想起4年前選戰遭到抹黑甚至被控謀財害命，他自認台灣防疫做得很好，高端更沒有謀財，痛批蔣萬安4年來沒有政績說輝達落腳台北是政績，「往自己臉上貼金」。

北市府副發言人葉向媛表示，衛生局早已清楚說明北市對問題油品始終採取最嚴格的預防性下架，真相未明前不可重新上架，反而是中央第一時間選擇蓋牌不公布下游流向，還坐視中聯先與專家餐敘、再一同赴會訂出20%的包庇標準，這種球員兼裁判式的荒謬，中央政府至今未道歉，「又想洗人民記憶？」陳何時要搞清楚狀況、並向人民致歉？

葉向媛說，從疫苗蓋牌到毒油案一連串爭議，中央至今仍未交代清楚，陳身為行政院政務委員，國政都做不好還敢要人「適可而止」；葉反問，民進黨傲慢的態度、無能的執政什麼時候才要「適可而止」？

陳時中回憶，4年前選舉他的標語是「把事做好」但在這過程中卻中了很多箭，當時防疫現在回過頭來看做得真的很好，創下253天零確診紀錄，甚至沒有封城，「這是全醫療人員、台灣人民成功」，功勞絕對不是他一個人，甚至居然有有心人惡意抹黑，甚至要去學陸方建設方艙醫院、打效果不好的藥，在大家努力下防疫成果都名列前茅，他卻被抹黑謀財害命，「沒有謀到任何一分財，包含高端」。

陳時中說，蔣萬安四年來有什麼政績，說輝達落腳台北是「往自己臉上貼金」，台灣有台積電、先進半導體產業，是人民共同努力，4年前提出長照政見，說要把聯醫病床變成長照的住宿床，當時他就說做不到，而都更到現在也沒做幾件，現在換人時間到了，「蔣市長給了台北市什麼？」

陳時中也誇讚沈伯洋，過去大家對沈的映像是「國政赫赫有名、市政默默無聞」，但這幾個月下來證明沈是「有料的」，外貌上沈也相當帥氣，面部有一些正氣，蔣萬安也是帥氣「面目有一些猙獰啦」，但沈伯洋心存善念有正氣一面，兩三年的表現也是有模有樣。