在台首場後援會！蕭美琴讚沈伯洋具4特質 「這是坎坷的路」

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天舉辦牙醫後援會成立大會，也是沈在台灣第一個成立後援會，副總統蕭美琴今年也首度參加選戰造勢，蕭大讚，沈伯洋具備她所認為台北市長要有的4個特質，包含溝通者、陪伴者、問題的解決者、開創者，呼籲這場選舉相當艱辛盼大家能陪沈伯洋一起走過這段坎坷、不簡單的路。

今天除是首場在台灣後援會外，也是蕭美琴今年參加第一場選戰造勢，沈伯洋致詞表示，與蕭淵源頗深，上任立委後就接下蕭長期深耕花蓮選服，是蕭及其團隊指導他如何深入民間如何在花蓮守護當地的民眾，這些經驗給了他非常大的信心

沈伯洋談到近日民調表示，雖然有很多民眾對他不熟，但在他與蔣萬安都認識民眾中，兩人支持度打成平手，只要民眾開始認識他、點開影片了解他的市政願景，支持度就會提升，希望透過後援會能夠多介紹、推銷他，讓更多人支持他。

蕭美琴指出，沈伯洋外表又帥又可愛又溫暖，內在更有裝潢，他認為台北市長應具備個願意承擔跟解決問題的能力，社會不缺彼此修理、指責別人的人，沈伯洋提出政策與願景不管是時間、空間、韌性、陪伴跟培力背後都有許多配套，當今社會面對的問題是複合性問題，需要複合性解方，不是一帖藥就能完成。

蕭美琴說，沈伯洋也是溫暖的陪伴者，除了他和女兒小麻糬的故事，更願意為每位市民朋友的付出同理心；補教名師出生的沈同時也具備不簡單的溝通者不只能夠吸收新知還能融會貫通做市民的溝通者；最後，其具備前瞻性、開創性跟國際性，沈從政前就開始國際交流有能力為台北做體質大改造，台灣的首都不只是代表首都，更代表台灣的人，沈絕對是有能力洞察全球最新趨勢，引領台灣開創新局的人，讓台北走在世界的最前面。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（左四）下午成立牙醫師後援會，副總統蕭美琴（左五）與牙醫出身的行政院政委陳時中（右三）到場力挺。記者蘇健忠／攝影