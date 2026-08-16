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沈伯洋拋「夜市長」掌管夜經濟 憂遭抹黃：違法仍會取締
民進黨台北市長參選人沈伯洋拋出「夜間市長」概念，外界好奇是否讓聲色場所、紅燈區納入規範或是合法化？沈下午出席後援會活動說，夜間市長管的是夜間的秩序，不是在管夜市或特定的產業，違法的本來就會取締，被問會不會擔心政策被「抹黃」，沈表示，「抹黑跟抹紅都經歷過了，他現在比較擔心抹黃」還是希望能回歸政策討論。
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沈伯洋，夜市長管的是夜間秩序它不是在管夜市或特定產業，例如兩點多有護理師回家回家的路是否安全？晚上夜跑是否安全？夜市晚上要收攤垃圾要怎麼處理？夜間經濟金流要怎麼做？應規範在內，從經濟到秩序還包含住宅跟夜間經濟摩擦。
沈伯洋說，全世界已有3、40個城市都在做，根據阿姆斯特丹研究整個住戶對於這些夜間經濟的一些抱怨掉了4成左右，然後犯罪率也降低。媒體詢問這樣政策在選戰倒數會不會變抹黃，沈笑稱，「抹黑跟抹紅都經歷過了，他只剩抹黃還沒有經歷過」，但非法的本來就會取締，合法的產業本來就是在做，重點是秩序怎麼維持。
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