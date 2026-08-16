遭質疑競選看板多 蘇巧慧：感謝很多朋友提供點位

國民黨新北市長參選人李四川今天表示，民進黨新北市長參選人蘇巧慧的看板比民進黨高雄市長參選人賴瑞隆多出好幾倍。蘇巧慧今天受訪表示，她這場選戰已參選了700多天，過程中很感謝有很多的好朋友，能夠提供這些看板的點位，甚至是自製看板給他們，這次被提到的看板就是「張宏陸委員借給我們的」

蘇巧慧說，團隊也有看到在過年的時候，有熱心的支持者自己做了她穿著騎馬裝騎馬的看板，祝大家馬年行大運，這些都還引起了話題，非常有趣。

蘇巧慧說，非常感謝有這麼多支持者，還有自己自動自發幫她上看板的好朋友們，她會繼續努力，希望一起贏得勝利。

今天蘇巧慧也在臉書貼出與外交部長林佳龍的合照，蘇巧慧說，前不久她拜會了佳龍部長，部長用「城市外交」的觀念和她分享了很多，他說新北市有山有海，觀光資源非常非常地多，他現在帶外賓來，首選城市就是新北市。

蘇巧慧說，她有跟部長說未來希望新北市是所有的外國朋友來的時候，第一個會想到的城市，這是他們的目標、夢想，非常感謝佳龍部長給的好建議，未來也期待有更多的人和他們一起努力。