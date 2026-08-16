侯友宜稱市長要選會做事的 蘇巧慧：我就是會做事的人

國民黨新北市長參選人李四川今天與新北市長侯友宜共同出席活動，侯友宜替李四川拉票並表示選市長要選認真做事的人，「口才好的人講得再動聽，聽聽就好」。民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天受訪表示，這十年當中，不管是樹林、鶯歌或是新莊，所有的鄉親朋友都認為蘇巧慧就是一個會做事的人。

蘇巧慧說，她的選區有許多重大建設真的是從無到有，或者是加速前進，不管是捷運萬大樹林線、三鶯線，甚至是大漢溪堤外便道、鳳鳴火車站、鶯歌火車站的電扶梯等，實在是有太多舉都舉不完的例子。所以如果你問誰是會做事的人，鄉親會告訴你，蘇巧慧就是會做事的人。

蘇巧慧說，會繼續用這樣正面陽光的態度，尤其是最感謝這次新北隊，每一個都是這樣的態度，大家每天都是笑咪咪的，用這種陽光正面的態度，希望讓大家知道，民進黨新北隊是最好的選擇，一起迎來新北的新時代。

今天李四川直搗蘇巧慧選區樹林，蘇巧慧說，新北市29區都是她的本命區，她每一區喜歡，每一區都有講不完的故事，與自己的特色、歷史跟文化產業，她最希望每一區都能把自己特色展現出來，未來真的是「新北亮晶晶，每區都是星星」。

蘇巧慧說，這次的新北隊真的是史上最團結，也是史上素質最整齊、最漂亮、最有活力和創意，她非常榮幸可以擔任隊長，她更有責任帶著大家一起往前衝。

蘇巧慧也說，不管到哪裡，就像昨天雲林同鄉會還是林氏宗親會，到場的議員非常多，代表著我們重視每一個鄉親、重視每一個地區，也希望大家能夠看到我們的努力，給我們這樣子的機會服務新北。