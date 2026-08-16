王惠美連缺席藍營活動 賴清德、鄭麗文19日同赴彰化再掀話題

藍綠政要近日接連赴彰化替縣長參選人造勢，彰化縣長王惠美卻接連缺席自家輔選活動，反而一連兩天與總統賴清德、行政院長卓榮泰同框，引發藍營基層反彈。國民兩黨彰化縣黨部今天也證實，19日賴清德與國民黨主席鄭麗文都將到彰化，屆時王惠美是否現身，勢必再成政治焦點。

民進黨彰化縣黨部表示，民進黨行動中常會19日下午將移師彰化，地點選在縣長參選人陳素月、彰化市長參選人黃柏瑜競選總部，黨主席賴清德確定出席。國民黨彰化縣黨部則指出，國民黨中常會同樣安排在19日，地點為縣長參選人魏平政競選總部，黨主席鄭麗文確定出席，也已邀請王惠美參加。

賴清德除了19日赴彰化主持行動中常會，21日也可能前往和美鎮出席「彰化縣產業座談會」，連續進軍北彰化，替陳素月拉抬聲勢。

賴清德近期頻繁造訪彰化，14日以總統身分前往員郭醫院參加「健保復健病房計畫啟航記者會」，與王惠美同框；不過，王惠美當天未出席縣黨部替魏平政舉行的提名同志介紹會，也未與鄭麗文碰面。

卓榮泰15日也赴彰化參訪左鄰秀家人照顧咖啡館，王惠美到場感謝中央支持彰化長照衛福據點計畫。卓揆也說，王惠美曾向賴清德爭取二林精密園區、彰化交流道開發新建工程及明道大學未來發展等建設，並表示「行政院都有在做」。不過，王惠美連兩天未出席國民黨自家輔選場合，也引發網友留言表達失望。

由於陳素月過去主要經營南彰化選區，在北彰化相對陌生；王惠美則出身鹿港，和美、鹿港一帶也是她的重要票倉。賴清德21日將出席的產業座談會安排在和美，被視為民進黨進攻北彰化、拉抬陳素月聲勢的布局。

19日賴清德、鄭麗文將同日現身彰化，王惠美屆時是否出席國民黨中常會、是否再度與賴清德同框，勢必成為當天政治焦點。