快訊

台中雨勢升級！19縣市豪大雨特報 防雷擊及強陣風

聽新聞
0:00 / 0:00

流浪動物日推四大寵物政見...童子瑋：既有寵物公園更新 目標七區全設立

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市議長、基隆市長參選人童子瑋在國際流浪動物日，提出看診有補助、絕育再加碼、放電有公園及夜間有急診四大寵物政見。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供
基隆市議長、基隆市長參選人童子瑋在國際流浪動物日，提出看診有補助、絕育再加碼、放電有公園及夜間有急診四大寵物政見。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

基隆市議長、基隆市長參選人童子瑋在國際流浪動物日，提出看診有補助、絕育再加碼、放電有公園及夜間有急診四大寵物政見。童子瑋自許「生活市長」，表示也應該把每個家庭裡的毛小孩照顧好，當選後會在七個行政區，分別設立品質優良的寵物公園

2026九合一選舉

童子瑋進步基隆辦公室今天表示，昨天是國際流浪動物日，童子瑋正式提出寵物政見。第一項是「看診有補助」，未來將推動寵物看診補助，1年補助3次、每次200元，協助飼主減輕日常就醫負擔，也鼓勵定期檢查、及早治療。許多疾病如果能及早發現，就能降低後續醫療負擔，也讓毛小孩獲得更好的照顧。

童子瑋表示，第二項政見是「絕育再加碼」，將提高犬貓絕育補助金額，公犬貓從800元提高到1000元，母犬貓從1500元提高到2000元，總預算也將擴大5倍，由20萬元提高到100萬元。飼主要能真正申請得到補助，才能從源頭減少流浪犬貓，降低收容與街頭流浪問題。

童子瑋說，第三項政見是「放電有公園」，未來將更新既有寵物友善公園環境，並持續擴增新據點，打造基隆七區每區至少一處寵物友善公園。許多飼主希望有安全、合適的空間帶毛小孩活動，市府應該提供更友善的公共場域，讓飼主與毛小孩都能安心自在地出門。

童子瑋的第四項寵物政見是「夜間有急診」，表示將推動寵物醫院設立夜間門診，讓毛小孩在夜間遇到緊急狀況時，也能就近看診、及時獲得醫療協助。

童子瑋說，寵物突發疾病或意外常常發生在非一般門診時間，市府應該協助建立更完整的醫療支持網絡，減少飼主在緊急時刻求助無門的焦慮。

童子瑋強調，會幫飼主一起把毛小孩照顧好，城市裡的溫暖也會更加完整，因為一座城市如何對待動物，也反映這座城市對生命的態度。他說，基隆未來不只要照顧長輩、孩子與青年，也要讓飼主在照顧毛小孩時，能獲得更實際的支持。

基隆市議長、基隆市長參選人童子瑋在國際流浪動物日，提出看診有補助、絕育再加碼、放電有公園及夜間有急診四大寵物政見。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供
基隆市議長、基隆市長參選人童子瑋在國際流浪動物日，提出看診有補助、絕育再加碼、放電有公園及夜間有急診四大寵物政見。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

基隆市議長、基隆市長參選人童子瑋在國際流浪動物日，提出看診有補助、絕育再加碼、放電有公園及夜間有急診四大寵物政見。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供
基隆市議長、基隆市長參選人童子瑋在國際流浪動物日，提出看診有補助、絕育再加碼、放電有公園及夜間有急診四大寵物政見。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

流浪動物 童子瑋 寵物公園 2026九合一選舉 基隆 基隆市選舉

延伸閱讀

桃園TNVR遊蕩犬數量逐年下降 擴增寵物公園、首創寵物戲水池

毛孩老化問題浮現…台南寵物缺長照制度 議員籲比照高雄

右前肢骨折被迫截肢…虎斑幼貓術後被認養 新北今年2300隻犬貓找到新家

犬貓老了誰顧 新北培育寵物長照人才

相關新聞

王惠美連缺席藍營活動 賴清德、鄭麗文19日同赴彰化再掀話題

藍綠政要近日接連赴彰化替縣長參選人造勢，彰化縣長王惠美卻接連缺席自家輔選活動，反而一連兩天與總統賴清德、行政院長卓榮泰同框，引發藍營基層反彈。國民兩黨彰化縣黨部今天也證實，19日賴清德與國民黨主席鄭麗文都將到彰化，屆時王惠美是否現身，勢必再成政治焦點。

流浪動物日推四大寵物政見...童子瑋：既有寵物公園更新 目標七區全設立

基隆市議長、基隆市長參選人童子瑋在國際流浪動物日，提出看診有補助、絕育再加碼、放電有公園及夜間有急診四大寵物政見。童子瑋自許「生活市長」，表示也應該把每個家庭裡的毛小孩照顧好，當選後會在七個行政區，分別設立品質優良的寵物公園。

柯志恩提「五強農業策略」敬老卡擴大至農會超市可使用

國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩近日接連拜會梓官、岡山等基層農會，今日提出「五強農業策略」，強調農產品不僅要種得好，更要賣得好，她要全面為高雄農業打通新出路，另規畫敬老卡擴大適用於農會及在地商圈，將消費力留在地方。

出席沈伯洋後援會 陳時中籲蔣萬安適可而止 「講錯話認錯就好」

民進黨台北市長參選人沈伯洋今成立牙醫師後援會，牙醫出身的行政院政委陳時中到場力挺，誇讚沈與現任市長蔣萬安相比，市政剖析、論述都更清晰。面對蔣近日輪番砲轟中央毒油事件處理失當等，陳反酸，「講錯話認錯就好」，北市連上架相關品項都認不清楚，呼籲蔣適可而止。

張廖簡宗親會成「川伯粉絲見面會」 李四川：打造新北AI高科技廊帶

國民黨新北市長參選人李四川今出席新北市張廖簡宗親總會會員大會暨祭祖大典，受到宗親熱烈歡迎，不少人直呼自己是李四川「鐵粉」，還笑稱現場像是「川伯粉絲見面會」。李四川表示，未來若有機會服務新北，將把過去實務經驗帶回新北，全力打造「AI高科技產業廊帶」，並結合地方特色推動觀光產業。

蘇巧慧會林佳龍大啖油庫口麵線、香腸 交流新北願景

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天在臉書曬出與外交部長林佳龍碰面照片，她指出，和外交部長林佳龍見面，一邊享用佳龍部長預備的油庫口麵線、香腸，一邊交流著台灣、新北的各項議題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。