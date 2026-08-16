流浪動物日推四大寵物政見...童子瑋：既有寵物公園更新 目標七區全設立

基隆市議長、基隆市長參選人童子瑋在國際流浪動物日，提出看診有補助、絕育再加碼、放電有公園及夜間有急診四大寵物政見。童子瑋自許「生活市長」，表示也應該把每個家庭裡的毛小孩照顧好，當選後會在七個行政區，分別設立品質優良的寵物公園。

童子瑋進步基隆辦公室今天表示，昨天是國際流浪動物日，童子瑋正式提出寵物政見。第一項是「看診有補助」，未來將推動寵物看診補助，1年補助3次、每次200元，協助飼主減輕日常就醫負擔，也鼓勵定期檢查、及早治療。許多疾病如果能及早發現，就能降低後續醫療負擔，也讓毛小孩獲得更好的照顧。

童子瑋表示，第二項政見是「絕育再加碼」，將提高犬貓絕育補助金額，公犬貓從800元提高到1000元，母犬貓從1500元提高到2000元，總預算也將擴大5倍，由20萬元提高到100萬元。飼主要能真正申請得到補助，才能從源頭減少流浪犬貓，降低收容與街頭流浪問題。

童子瑋說，第三項政見是「放電有公園」，未來將更新既有寵物友善公園環境，並持續擴增新據點，打造基隆七區每區至少一處寵物友善公園。許多飼主希望有安全、合適的空間帶毛小孩活動，市府應該提供更友善的公共場域，讓飼主與毛小孩都能安心自在地出門。

童子瑋的第四項寵物政見是「夜間有急診」，表示將推動寵物醫院設立夜間門診，讓毛小孩在夜間遇到緊急狀況時，也能就近看診、及時獲得醫療協助。

童子瑋說，寵物突發疾病或意外常常發生在非一般門診時間，市府應該協助建立更完整的醫療支持網絡，減少飼主在緊急時刻求助無門的焦慮。

童子瑋強調，會幫飼主一起把毛小孩照顧好，城市裡的溫暖也會更加完整，因為一座城市如何對待動物，也反映這座城市對生命的態度。他說，基隆未來不只要照顧長輩、孩子與青年，也要讓飼主在照顧毛小孩時，能獲得更實際的支持。

基隆市議長、基隆市長參選人童子瑋在國際流浪動物日，提出看診有補助、絕育再加碼、放電有公園及夜間有急診四大寵物政見。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供