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柯志恩提「五強農業策略」敬老卡擴大至農會超市可使用

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
柯志恩參與農業行銷相關活動，強調她會跟農民站在一起。圖／取自柯志恩臉書
柯志恩參與農業行銷相關活動，強調她會跟農民站在一起。圖／取自柯志恩臉書

國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩近日接連拜會梓官、岡山等基層農會，今日提出「五強農業策略」，強調農產品不僅要種得好，更要賣得好，她要全面為高雄農業打通新出路，另規畫敬老卡擴大適用於農會及在地商圈，將消費力留在地方。

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柯志恩今天提出五強農業策略，五強分別是指「強生產、強品牌、強通路、強消費以及強地方」。生產方面，她主張導入智慧農業並支持青農返鄉，同時強化灌排等農業基礎建設，提升抗氣候變遷韌性，讓農民安心種植。品牌部分，深化「高雄首選」品牌，整合岡山龍眼蜜等在地優質農產，從品質、包裝到產地故事全面升級，創造更高的市場價值。

針對通路與消費，柯志恩計畫促成農會與超市、量販、電商及企業採購合作，讓高雄好農產跨出產地、邁向國際，解決農民滯銷的痛點；同時推動在地農產品納入校園營養午餐，並規畫敬老卡擴大適用於農會及在地商圈，將消費力留在地方。

此外，更要串聯農業、觀光與文化，整合高雄農產與景觀特色，讓農業帶動人潮與商機，成為地方發展的火車頭。柯志恩表示，農業政策不能只看產量，更要顧及農民的荷包與生計。未來她將持續與農民站在一起，在各級民意機關為基層發聲，並承諾將全力爭取提高老農福利津貼。

「農民辛苦一輩子守護台灣的餐桌，政府有責任給予更好的保障與尊嚴」柯志恩強調，唯有完整的產銷政策，才能讓青壯農民種得安心、賣得放心，也讓辛苦奉獻一輩子的老農晚年生活無後顧之憂。

高雄市長參選人、立委賴瑞隆8月2日成立「農漁水利後援會」，委由高雄市農會理事長楊榮南擔任農業後援總會總會長、小港區漁會理事長楊景富擔任漁業後援總會總會長。

柯志恩近日密集拜會農民團體，強調她會跟農民站在一起。圖／柯志恩競辦提供
柯志恩近日密集拜會農民團體，強調她會跟農民站在一起。圖／柯志恩競辦提供

國民黨高雄市長參選人柯志恩近日密集拜會農民團體，期盼從生產、品牌、通路、消費到地方發展，全面為高雄農業打通新出路。圖／柯志恩競辦提供
國民黨高雄市長參選人柯志恩近日密集拜會農民團體，期盼從生產、品牌、通路、消費到地方發展，全面為高雄農業打通新出路。圖／柯志恩競辦提供

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