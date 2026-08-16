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出席沈伯洋後援會 陳時中籲蔣萬安適可而止 「講錯話認錯就好」
民進黨台北市長參選人沈伯洋今成立牙醫師後援會，牙醫出身的行政院政委陳時中到場力挺，誇讚沈與現任市長蔣萬安相比，市政剖析、論述都更清晰。面對蔣近日輪番砲轟中央毒油事件處理失當等，陳反酸，「講錯話認錯就好」，北市連上架相關品項都認不清楚，呼籲蔣適可而止。
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陳時中誇讚沈伯洋對市政剖析、論述都相當清楚，相信市民眼睛都能睜亮，把票投給沈伯洋，讓台北順起來。
蔣萬安連番砲轟中央處理油品等問題，陳表示，市長當然可以就國政議題發表一些看法，然而選市長仍要回歸市政，呼籲蔣「適可而止啦」，中聯油事件中央已積極辦理，各縣市也應本於權責處理。
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