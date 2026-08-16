出席沈伯洋後援會 陳時中籲蔣萬安適可而止 「講錯話認錯就好」

年底新竹市長選戰將近，民進黨提名的市長參選人莊競程12日到鏡電視「有話鏡來講」 節目中針對新竹棒球場議題指稱「市府告廠商，廠商勝訴不用賠償」、「因市府開挖導致廠商免責、多花一億多」等語，對此，市府今回應莊對棒球場處置程序、訴訟結果及求償責任發表的內容嚴重偏離事實；市議員李國璋也在臉書發文，強調公共工程的品質與法律責任，應該回歸事實與專業，而非為了選情在政論節目上張冠李戴、滿口胡言。

2026-08-16 12:24