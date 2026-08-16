張廖簡宗親會成「川伯粉絲見面會」 李四川：打造新北AI高科技廊帶

國民黨新北市長參選人李四川今出席新北市張廖簡宗親總會會員大會暨祭祖大典，受到宗親熱烈歡迎，不少人直呼自己是李四川「鐵粉」，還笑稱現場像是「川伯粉絲見面會」。李四川表示，未來若有機會服務新北，將把過去實務經驗帶回新北，全力打造「AI高科技產業廊帶」，並結合地方特色推動觀光產業。

李四川今天到場後，受到新北市張廖簡宗親總會理事長張玉梅、台灣張廖簡宗親全國總會理事長張良欽及幹部歡迎，現場不少宗親主動上前互動、合照，並高喊加油，氣氛熱絡。

李四川表示，宗親會代表慎終追遠、重視傳統的精神，也感謝張廖簡宗親長年以來對新北市政府各項施政的協助。

談到新北未來城市及產業布局，李四川表示，自己過去在台北市服務期間曾參與引進輝達（NVIDIA），累積相關實務經驗，未來希望將這些經驗帶回新北，推動AI及高科技產業發展。

李四川指出，新北幅員廣大，各區產業條件不同，未來將朝「AI高科技產業廊帶」方向布局，同時結合各地特色發展觀光，提升城市競爭力。

面對現場宗親支持，李四川表示，新北要持續向前，需要地方各界共同參與，未來會秉持務實、踏實精神，將市民期待轉化為具體建設成果。

活動最後，張玉梅與現場宗親一同高喊加油，給予李四川掌聲支持。立委葉元之、新北市議員林國春、劉美芳及議員參選人鄧凱勛也到場共襄盛舉。

國民黨新北市長參選人李四川（右三）出席新北市張廖簡宗親總會會員大會暨祭祖大典。圖／李四川競辦提供