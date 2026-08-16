快訊

日音樂祭嗨到忘情跳動！JENNIE疑似當眾走光畫面瘋傳

韓美明大型軍演觸及台灣？美駐韓第8軍團首提「第一島鏈投射戰力」

水果愈甜血糖愈容易飆？營養師提醒不甜也不能吃到飽！3種吃法最NG

聽新聞
0:00 / 0:00

張廖簡宗親會成「川伯粉絲見面會」 李四川：打造新北AI高科技廊帶

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川出席新北市張廖簡宗親總會會員大會暨祭祖大典，在理事長張玉梅陪同下與現場宗親握手致意。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川出席新北市張廖簡宗親總會會員大會暨祭祖大典，在理事長張玉梅陪同下與現場宗親握手致意。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川今出席新北市張廖簡宗親總會會員大會暨祭祖大典，受到宗親熱烈歡迎，不少人直呼自己是李四川「鐵粉」，還笑稱現場像是「川伯粉絲見面會」。李四川表示，未來若有機會服務新北，將把過去實務經驗帶回新北，全力打造「AI高科技產業廊帶」，並結合地方特色推動觀光產業。

2026九合一選舉

李四川今天到場後，受到新北市張廖簡宗親總會理事長張玉梅、台灣張廖簡宗親全國總會理事長張良欽及幹部歡迎，現場不少宗親主動上前互動、合照，並高喊加油，氣氛熱絡。

李四川表示，宗親會代表慎終追遠、重視傳統的精神，也感謝張廖簡宗親長年以來對新北市政府各項施政的協助。

談到新北未來城市及產業布局，李四川表示，自己過去在台北市服務期間曾參與引進輝達（NVIDIA），累積相關實務經驗，未來希望將這些經驗帶回新北，推動AI及高科技產業發展。

李四川指出，新北幅員廣大，各區產業條件不同，未來將朝「AI高科技產業廊帶」方向布局，同時結合各地特色發展觀光，提升城市競爭力。

面對現場宗親支持，李四川表示，新北要持續向前，需要地方各界共同參與，未來會秉持務實、踏實精神，將市民期待轉化為具體建設成果。

活動最後，張玉梅與現場宗親一同高喊加油，給予李四川掌聲支持。立委葉元之、新北市議員林國春、劉美芳及議員參選人鄧凱勛也到場共襄盛舉。

國民黨新北市長參選人李四川（右三）出席新北市張廖簡宗親總會會員大會暨祭祖大典。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川（右三）出席新北市張廖簡宗親總會會員大會暨祭祖大典。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川出席新北市張廖簡宗親總會會員大會暨祭祖大典，在理事長張玉梅陪同下與現場宗親握手致意。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川出席新北市張廖簡宗親總會會員大會暨祭祖大典，在理事長張玉梅陪同下與現場宗親握手致意。圖／李四川競辦提供

李四川 科技 2026九合一選舉 新北市選舉

延伸閱讀

李四川樹林博愛市場掃街人氣旺 喊推大巨蛋、捷運與車站立體化

蘇巧慧獲雲林同鄉會爆場相挺 當選舉辦「雲林日」推廣雲林農特產

新北爭霸 藍綠運動政見交鋒

蘇巧慧看板比柯志恩更多？李四川：我的看板做在橋梁、道路建設裡

相關新聞

出席沈伯洋後援會 陳時中籲蔣萬安適可而止 「講錯話認錯就好」

民進黨台北市長參選人沈伯洋今成立牙醫師後援會，牙醫出身的行政院政委陳時中到場力挺，誇讚沈與現任市長蔣萬安相比，市政剖析、論述都更清晰。面對蔣近日輪番砲轟中央毒油事件處理失當等，陳反酸，「講錯話認錯就好」，北市連上架相關品項都認不清楚，呼籲蔣適可而止。

張廖簡宗親會成「川伯粉絲見面會」 李四川：打造新北AI高科技廊帶

國民黨新北市長參選人李四川今出席新北市張廖簡宗親總會會員大會暨祭祖大典，受到宗親熱烈歡迎，不少人直呼自己是李四川「鐵粉」，還笑稱現場像是「川伯粉絲見面會」。李四川表示，未來若有機會服務新北，將把過去實務經驗帶回新北，全力打造「AI高科技產業廊帶」，並結合地方特色推動觀光產業。

蘇巧慧會林佳龍大啖油庫口麵線、香腸 交流新北願景

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天在臉書曬出與外交部長林佳龍碰面照片，她指出，和外交部長林佳龍見面，一邊享用佳龍部長預備的油庫口麵線、香腸，一邊交流著台灣、新北的各項議題。

蔣萬安、李四川隔河通話 相約未來雙北共辦煙火無人機秀

2026大稻埕夏日節煙火昨晚登場，國民黨新北市長參選人李四川在三重河堤觀看煙火，台北市長蔣萬安則人在大稻埕，兩人隔著淡水河通電話。蔣萬安在電話中主動詢問「未來兩個雙北一起來辦煙火跟無人機秀，好不好？」李四川當場回應「好」，並表示，台北、新北看的是同一片天空、過的是同一個生活圈，「這條河不是界線」。

莊競程質疑新竹棒球場處置與訴訟 竹市府與議員駁偏離事實

年底新竹市長選戰將近，民進黨提名的市長參選人莊競程12日到鏡電視「有話鏡來講」 節目中針對新竹棒球場議題指稱「市府告廠商，廠商勝訴不用賠償」、「因市府開挖導致廠商免責、多花一億多」等語，對此，市府今回應莊對棒球場處置程序、訴訟結果及求償責任發表的內容嚴重偏離事實；市議員李國璋也在臉書發文，強調公共工程的品質與法律責任，應該回歸事實與專業，而非為了選情在政論節目上張冠李戴、滿口胡言。

蔣萬安雪隧塞車 沈伯洋：內湖市民塞車10年 塞掉是他們的人生

民進黨台北市長參選人沈伯洋上午到松山奉天宮、福德市場參拜掃街，對於台北市長蔣萬安昨天前往宜蘭輔選因塞車遲到近1小時，沈伯洋酸說如果是他會提早出門。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。