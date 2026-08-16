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蔣萬安、李四川隔河通話 相約未來雙北共辦煙火無人機秀

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川（左）昨晚在三重河堤欣賞大稻埕夏日節煙火，並與人在大稻埕的台北市長蔣萬安通話，蔣萬安邀約未來雙北共同舉辦煙火及無人機秀。圖／截自李四川臉書
國民黨新北市長參選人李四川（左）昨晚在三重河堤欣賞大稻埕夏日節煙火，並與人在大稻埕的台北市長蔣萬安通話，蔣萬安邀約未來雙北共同舉辦煙火及無人機秀。圖／截自李四川臉書

2026大稻埕夏日節煙火昨晚登場，國民黨新北市長參選人李四川在三重河堤觀看煙火，台北市長蔣萬安則人在大稻埕，兩人隔著淡水河通電話。蔣萬安在電話中主動詢問「未來兩個雙北一起來辦煙火跟無人機秀，好不好？」李四川當場回應「好」，並表示，台北、新北看的是同一片天空、過的是同一個生活圈，「這條河不是界線」。

2026九合一選舉

李四川今在臉書公布兩人昨晚通話影片。影片一開始，蔣萬安詢問李四川人在哪裡，李四川表示人在三重一帶，現場已經「擠爆了」，滿滿都是賞煙火人潮。

蔣萬安接著詢問，三重端是否看得到大稻埕的無人機表演，李四川回應「可以看得到，很精彩」。

蔣萬安隨即向李四川表示，「我們未來兩個雙北一起來辦煙火跟無人機秀，好不好？」李四川則直接回應「好」，並表示當晚淡水河上煙火與無人機表演都相當精彩。

李四川在影片旁白中表示，「大家看的是同一片天空，過的是同一個生活圈」，台北、新北中間雖然隔著淡水河，但他認為「這條河不是界線」。

李四川表示，未來希望雙北能將淡水河兩岸串聯起來共同舉辦活動，「以後的夏天，淡水河兩岸一起辦，河的兩邊接在一起，結成美麗的夏天」。

李四川臉書也寫道，昨晚他人在三重河堤，蔣萬安則站在大稻埕，兩邊人潮都擠爆，雖然分處淡水河兩岸，「同一個圖案，兩邊的人抬起頭，看到的是同一片天空」，並再度強調未來雙北應共同舉辦相關活動。

蔣萬安 李四川 雙北 2026九合一選舉 新北市選舉

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