聽新聞
0:00 / 0:00
蔣萬安、李四川隔河通話 相約未來雙北共辦煙火無人機秀
2026大稻埕夏日節煙火昨晚登場，國民黨新北市長參選人李四川在三重河堤觀看煙火，台北市長蔣萬安則人在大稻埕，兩人隔著淡水河通電話。蔣萬安在電話中主動詢問「未來兩個雙北一起來辦煙火跟無人機秀，好不好？」李四川當場回應「好」，並表示，台北、新北看的是同一片天空、過的是同一個生活圈，「這條河不是界線」。
2026九合一選舉
李四川今在臉書公布兩人昨晚通話影片。影片一開始，蔣萬安詢問李四川人在哪裡，李四川表示人在三重一帶，現場已經「擠爆了」，滿滿都是賞煙火人潮。
蔣萬安接著詢問，三重端是否看得到大稻埕的無人機表演，李四川回應「可以看得到，很精彩」。
蔣萬安隨即向李四川表示，「我們未來兩個雙北一起來辦煙火跟無人機秀，好不好？」李四川則直接回應「好」，並表示當晚淡水河上煙火與無人機表演都相當精彩。
李四川在影片旁白中表示，「大家看的是同一片天空，過的是同一個生活圈」，台北、新北中間雖然隔著淡水河，但他認為「這條河不是界線」。
李四川表示，未來希望雙北能將淡水河兩岸串聯起來共同舉辦活動，「以後的夏天，淡水河兩岸一起辦，河的兩邊接在一起，結成美麗的夏天」。
李四川臉書也寫道，昨晚他人在三重河堤，蔣萬安則站在大稻埕，兩邊人潮都擠爆，雖然分處淡水河兩岸，「同一個圖案，兩邊的人抬起頭，看到的是同一片天空」，並再度強調未來雙北應共同舉辦相關活動。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。