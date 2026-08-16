莊競程質疑新竹棒球場處置與訴訟 竹市府與議員駁偏離事實

年底新竹市長選戰將近，民進黨提名的市長參選人莊競程12日到鏡電視「有話鏡來講」 節目中針對新竹棒球場議題指稱「市府告廠商，廠商勝訴不用賠償」、「因市府開挖導致廠商免責、多花一億多」等語，對此，市府今回應莊對棒球場處置程序、訴訟結果及求償責任發表的內容嚴重偏離事實；市議員李國璋也在臉書發文，強調公共工程的品質與法律責任，應該回歸事實與專業，而非為了選情在政論節目上張冠李戴、滿口胡言。

李國璋說，莊競程稱「市府告廠商，廠商勝訴不用賠償」，這不知道是哪個世界的資訊？完全是子虛烏有、憑空捏造，事實是，市府針對棒球場履約缺失，已正式向統包廠商巨佳營造提出民事訴訟，目前司法程序正積極進行中，巨佳公司「根本沒有勝訴」，法院唯一判決確定者，是巨佳與其下包商之間的官司（巨佳敗訴賠償）。

莊競程稱「市府開挖導致廠商免責、多花一億多」，李國璋說，這也是嚴重歪曲事實，市府開挖不合格土方，是改善工程的法定必要程序。巨佳藉故拖延改善，市府捍衛市民權益立場堅定，早已將包含人工草皮與土方等各項修復費用納入求償，依法向巨佳公司提告求償總計逾4億元，市府一毛錢都不會放過，到底哪裡來的「免除廠商責任」之說？

李國璋說，想當市長，第一步應是學會「說實話」，用錯誤資訊抹煞市府團隊捍衛公共工程品質與市民權益的努力，不會增加自己的選情光彩。

市府指出，莊競程於節目中指稱「市府告廠商，廠商勝訴不用賠償」，事實上，市府針對棒球場履約缺失與違約爭議已正式向統包廠商巨佳營造提出民事訴訟，目前司法程序積極進行中，巨佳公司並無已勝訴。目前法院唯一針對球場已有做出判決定讞的官司，為巨佳營造與其下包商的民事訴訟，並非與本府之訴訟，且巨佳敗訴需賠償。

市府為進行新竹市棒球場改善工程，所有程序均依法依規進行，開挖不合格土方為工程缺失改善的必要程序，巨佳藉故拖延市府當依規進行改善；因此，市府已將包含人工草皮及土方所有改善工程在內的各項修復與處置費用，全數納入求償範圍，正式向統包廠商巨佳公司提告求償總計逾4億元。市府捍衛市民權益立場堅定，絕無免除廠商責任之可能。

市府再次呼籲，公共工程的品質與法律責任應回歸事實與專業，請政治人物於節目發表言論前務必詳加查證，切勿以錯誤資訊抹煞市府團隊捍衛工程品質與市民權益之努力；同時敬請莊競程先生公開澄清，以正視聽。