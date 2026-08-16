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蔣萬安雪隧塞車遲到遭綠狂酸 網友揭主因「童玩節閉幕」爆車潮

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭國際童玩藝術節要閉幕了，遊客趕在最後衝一波，造成國5雪隧車流狂塞，一方面也是台北市長蔣萬安昨天輔選遲到的原因；今天童玩園區入口車流仍大排長龍，人潮爆多。圖／翻攝童玩園區入口監視器
宜蘭國際童玩藝術節要閉幕了，遊客趕在最後衝一波，造成國5雪隧車流狂塞，一方面也是台北市長蔣萬安昨天輔選遲到的原因；今天童玩園區入口車流仍大排長龍，人潮爆多。圖／翻攝童玩園區入口監視器

台北市長蔣萬安昨天到宜蘭為縣長參選人吳宗憲輔選，路上遇塞車遲到，蔣到場時致歉說「沒想到今天周六早上這麼塞」，遭綠營連番狂酸，對手縣長參選人林國漳也說「下次有需要，我可以跟他講」，但內行人點出昨天周六特別塞的關鍵「童玩節即將閉幕」人潮效應，有什麼好拿來作文章？

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宜蘭國際童玩藝術節今天閉幕最後一天，手中有票券或之前來不及入園的遊客，當然趁著閉幕前衝一波。根據縣政府文化局統計，宜蘭童玩節閉幕前幾天是人潮高峰，尤其昨天周六是閉幕最後一周假期，園區9點開園前，入園車流大排長龍；10點停車場爆滿封閉，實施車流管量管制，下午1點多再第二波人潮，停車場又啟動總量管制。

蔣萬安昨天原訂8點15分到宜蘭羅東民生市場陪同吳宗憲掃街，因為這周六特別塞，造成遲到40分鐘，吳宗憲帶領大家先掃街；蔣到場後受訪致歉說「沒想到今天周六早上這麼塞」，此語一出遭綠營狂轟。

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳競辦總幹事陳文昌抨擊蔣萬安「這是連小孩子都知道的常識」；民進黨台北市長參選人沈伯洋受訪被問到表示，前往宜蘭易塞車，「好像是大家都蠻知道的事情」；林國漳也開酸「下次有需要「我可以跟他講有一些比較不會塞車的時間，讓他可以比較準時地來到宜蘭」。

網友指出，大家狂拿蔣萬安遲到作文章，卻都沒提到這周是童玩節閉幕周，最後一周周六一定塞到爆，脆網路平台昨天也有遊客貼文「這屆童玩節人最多的一次」。根據統計，昨天入園人數2萬多人，今天遊客也很多，一早車流大排長龍，園區提早8點45分開放遊客入園，人潮要持續到晚上，一點也不奇怪。

宜蘭國際童玩藝術節要閉幕了，遊客趕在最後衝一波，造成國5<a href='/search/tagging/2/雪隧' rel='雪隧' data-rel='/2/105322' class='tag'><strong>雪隧</strong></a>車流狂塞，一方面也是台北市長蔣萬安昨天輔選遲到的原因；今天童玩園區入口車流仍大排長龍，人潮爆多。圖／翻攝童玩園區入口監視器
宜蘭國際童玩藝術節要閉幕了，遊客趕在最後衝一波，造成國5雪隧車流狂塞，一方面也是台北市長蔣萬安昨天輔選遲到的原因；今天童玩園區入口車流仍大排長龍，人潮爆多。圖／翻攝童玩園區入口監視器

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