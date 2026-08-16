快訊

獨／北市刑大科偵隊長收賄百萬遭聲押 犯罪手法曝光 坦言對不起長官

伊朗戰區苦撐逾200天、出動破萬架次！美軍中東司令視察林肯號

常吃超加工食品恐傷腸道！研究關注1添加物恐破壞保護層、促慢性發炎

聽新聞
0:00 / 0:00

未與自家小雞合體恐影響選情？ 沈伯洋籲蔣萬安回歸市政自然帶動

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
近日民調選是台北市長大選民進黨參選人沈伯洋與現任市長蔣萬安有民調拉進趨勢，不過蔣至今輔選行程皆以外縣市為主，尚未與自家小雞合體，外界好奇選情是否會被影響。沈伯洋說，把問題說清楚讓市民知道，自然能帶動選情。記者洪子凱／攝影
近日民調選是台北市長大選民進黨參選人沈伯洋與現任市長蔣萬安有民調拉進趨勢，不過蔣至今輔選行程皆以外縣市為主，尚未與自家小雞合體，外界好奇選情是否會被影響。沈伯洋說，把問題說清楚讓市民知道，自然能帶動選情。記者洪子凱／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋今上午到松山奉天宮、福德市場參拜掃街，外界質疑台北市長蔣萬安未與自家小雞合體，恐影響選情？他呼籲蔣萬安作為市長面對市政問題應該要回答，要把問題說清楚讓市民知道，自然能帶動選情。

2026九合一選舉

沈伯洋表示，北市的藍營的選情到底會不會因蔣萬安到處亂跑而受到影響，可能還是要問藍營內部，呼籲市政府還是應回歸市政，質詢提供資料、說明砍樹情況、毒米粉和毒油流向、天價遮陽傘、兒虐處理機制等都應清楚跟市民說明，相信自然就能夠帶動選情。

而昨天蔣昨天赴宜蘭輔選因塞車遲到近1小時，沈伯洋酸說他會提早出門，卻遭國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲團隊反擊稱不要政治操作，沈質疑，塞車就是市政問題，市政問題就是政治問題，諷刺蔣萬安塞車一小時遲到一個小活動但內湖市民已經塞車10年，「塞掉是他們的人生」要照顧大家人生就是政治工作者的責任，呼籲蔣萬安不要移轉焦點，趕快回歸市政。

面對蔣萬安質疑先前台東縣長饒慶鈴因預錄影片參與海峽論壇遭陸委會調查，蔣怒嗆，「難道賣鳳梨釋迦就是賣台嗎？」沈伯洋表示，蔣萬安太喜歡造謠，陸委會從頭到尾只說要調查，從頭到尾就是預錄影片參加海峽論壇調查後發現沒有問題，沒有說賣台，「蔣造謠就如同當時疫苗案一樣」完全沒有必要這樣操作。

沈伯洋 蔣萬安 奉天宮 2026九合一選舉 台北市選舉 藍營

延伸閱讀

宜花輔選 蔣萬安力挺吳宗憲、游淑貞

蔣萬安嗆「陸委會欠饒慶鈴一個道歉」 梁文傑：會不會管太寬？

台北卡住了？轟沈伯洋唱衰台北…陳冠安舉兩數據打臉

兒虐案交鋒…蔣萬安稱沒授權夏莉絲 沈伯洋：要採取法律行動？

相關新聞

蘇巧慧看板比柯志恩更多？李四川：我的看板做在橋梁、道路建設裡

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆日前質疑柯志恩競選看板經費恐達上億元，「看板戰」也延燒新北。國民黨新北市長參選人李四川今赴樹林博愛市場掃街時表示，自己的競選經費沒辦法像民進黨新北市長參選人蘇巧慧這麼多，「我的看板就是做在我們29區的橋梁、道路等建設當中」。

未與自家小雞合體恐影響選情？ 沈伯洋籲蔣萬安回歸市政自然帶動

民進黨台北市長參選人沈伯洋今上午到松山奉天宮、福德市場參拜掃街，外界質疑台北市長蔣萬安未與自家小雞合體，恐影響選情？他呼籲蔣萬安作為市長面對市政問題應該要回答，要把問題說清楚讓市民知道，自然能帶動選情。

台北卡住了？轟沈伯洋唱衰台北…陳冠安舉兩數據打臉

民進黨北市長參選人沈伯洋批中央提出各項完整政策，但到台北卻處處卡住，凸顯市長蔣萬安缺乏執行力，沒台北願景，更沒把心放台北。國民黨北市港湖議員參選人陳冠安拿治水、老宅延壽的增設電梯數據反擊，批沈伯洋「連基本數據都搞錯，只會唱衰台北。」

李四川樹林博愛市場掃街人氣旺 喊推大巨蛋、捷運與車站立體化

國民黨新北市長參選人李四川今到樹林博愛市場掃街拜票，沿途不少民眾高喊「李四川加油」、「李四川凍蒜」，也有民眾搶著合照，現場另有人致贈鳳梨、韭菜，祝福他高票當選。李四川表示，新北市長侯友宜已確定大巨蛋落腳樹林，若當選一定會延續規畫，盡速推動大巨蛋完成，並同步推動大漢溪捷運縱貫線及樹林車站立體化，讓樹林朝「巨蛋城」發展。

侯友宜相挺力道升溫？李四川：一路給我很大支持、一定接下這一棒

新北市長選戰升溫，新北市長侯友宜近期多次公開力挺國民黨新北市長參選人李四川。李四川今表示，從3月10日投入新北市長選舉以來，侯友宜一路都給予很大的支持，也提供許多指導，他一定會全力以赴，「接下他這一棒」。

選戰倒數日將破百 蘇巧慧行程滿檔：把握每分鐘

2026年底選戰倒數即將破百，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天行程滿檔，她在五股公有市場拜票時受訪表示，近期不僅平日行程滿檔，周末活動也一場接一場，希望「把握每一分鐘」，讓市民看到最年輕、有活力的新北隊，也感謝各行各業及個人陸續站出來相挺。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。