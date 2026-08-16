未與自家小雞合體恐影響選情？ 沈伯洋籲蔣萬安回歸市政自然帶動

民進黨台北市長參選人沈伯洋今上午到松山奉天宮、福德市場參拜掃街，外界質疑台北市長蔣萬安未與自家小雞合體，恐影響選情？他呼籲蔣萬安作為市長面對市政問題應該要回答，要把問題說清楚讓市民知道，自然能帶動選情。

沈伯洋表示，北市的藍營的選情到底會不會因蔣萬安到處亂跑而受到影響，可能還是要問藍營內部，呼籲市政府還是應回歸市政，質詢提供資料、說明砍樹情況、毒米粉和毒油流向、天價遮陽傘、兒虐處理機制等都應清楚跟市民說明，相信自然就能夠帶動選情。

而昨天蔣昨天赴宜蘭輔選因塞車遲到近1小時，沈伯洋酸說他會提早出門，卻遭國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲團隊反擊稱不要政治操作，沈質疑，塞車就是市政問題，市政問題就是政治問題，諷刺蔣萬安塞車一小時遲到一個小活動但內湖市民已經塞車10年，「塞掉是他們的人生」要照顧大家人生就是政治工作者的責任，呼籲蔣萬安不要移轉焦點，趕快回歸市政。

面對蔣萬安質疑先前台東縣長饒慶鈴因預錄影片參與海峽論壇遭陸委會調查，蔣怒嗆，「難道賣鳳梨釋迦就是賣台嗎？」沈伯洋表示，蔣萬安太喜歡造謠，陸委會從頭到尾只說要調查，從頭到尾就是預錄影片參加海峽論壇調查後發現沒有問題，沒有說賣台，「蔣造謠就如同當時疫苗案一樣」完全沒有必要這樣操作。