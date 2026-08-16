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台北卡住了？轟沈伯洋唱衰台北…陳冠安舉兩數據打臉

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨台北市長選舉參選人沈伯洋昨天下午舉辦台灣好生活2026縣市政策說明會。記者曾吉松／攝影
民進黨台北市長選舉參選人沈伯洋昨天下午舉辦台灣好生活2026縣市政策說明會。記者曾吉松／攝影

民進黨北市長參選人沈伯洋批中央提出各項完整政策，但到台北卻處處卡住，凸顯市長蔣萬安缺乏執行力，沒台北願景，更沒把心放台北。國民黨北市港湖議員參選人陳冠安拿治水、老宅延壽的增設電梯數據反擊，批沈伯洋「連基本數據都搞錯，只會唱衰台北。」

2026九合一選舉

陳冠安說，沈伯洋昨說中央把政策都做好了，但到台北都卡住了，盛讚中央在治水、老宅延壽等成果，認為台北看到的卻是淹水、老宅更新慢等問題。「欸，沈伯洋真的是造謠就不會選舉，連最基本的數據都沒掌握，就在捧中央罵台北。」

對沈伯洋稱中央老宅延壽累積不少成果，陳說，事實上，以沈伯洋此前關心的電梯增設申請來說，計畫開辦至今的通過案件數是零。即使以申請數來說，全國加起來也才109件。而台北市光是從2023年4月至今，就累積103件申請。

陳提到，老宅延壽計畫上路時間不長，沈伯洋可以說期待未來有所成效，但盛讚一個通過補助案為零，稱這計畫累積不少成果，然後批評與中央全國計畫旗鼓相當的台北市。這真的只能說，是為批評台北市而批評。

另外，對於沈伯洋說台北淹水問題嚴重，陳冠安說，但從水利署的數據來看，淹水1次以上的村里數，2022年台北是141次，全國第一；但2025年已降到14次，全國第13。從數據來看，蔣市府從2022年年底上任之後，相當顯著改善台北淹水問題。

甚至陳提到，同時期台南曾淹水1次的村里數可是從13個飆升到146個，暴增11倍，搖身一變成為全國第一。若沈伯洋真有一身治水本事，建議要不要考慮先幫一下黃偉哲？

「要選台北市長的人，真的不要為自己的選舉利益、昧於事實和數據，不斷抹黑台北。」陳冠安酸，沈伯洋根本不是要台北順起來，而只是要他自己的選舉順起來而已。

沈伯洋 台北 淹水 2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安 治水

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