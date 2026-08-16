李四川樹林博愛市場掃街人氣旺 喊推大巨蛋、捷運與車站立體化

國民黨新北市長參選人李四川今到樹林博愛市場掃街拜票，沿途不少民眾高喊「李四川加油」、「李四川凍蒜」，也有民眾搶著合照，現場另有人致贈鳳梨、韭菜，祝福他高票當選。李四川表示，新北市長侯友宜已確定大巨蛋落腳樹林，若當選一定會延續規畫，盡速推動大巨蛋完成，並同步推動大漢溪捷運縱貫線及樹林車站立體化，讓樹林朝「巨蛋城」發展。

李四川今天走進博愛市場逐攤拜票，沿途不時有民眾主動上前握手、合照，現場也數度響起「李四川加油」、「李四川凍蒜」等聲音，氣氛熱絡。

掃街過程中，還有民眾致贈鳳梨與韭菜，象徵好彩頭，並當面祝福李四川年底選舉高票當選。李四川則一一與攤商、民眾互動致意，持續爭取地方支持。

談到樹林未來建設，李四川表示，侯友宜已確定新北大巨蛋設在樹林，他一定會依照侯市長規畫，盡速讓大巨蛋完成，並希望藉由大型場館帶動周邊發展，「讓樹林成為大巨蛋的巨蛋城」。

李四川也提出交通構想，表示將從民生汐止線延伸，興建大漢溪捷運縱貫線，串聯三重的新北市府第二行政中心，再一路延伸至樹林大巨蛋，希望透過軌道建設強化樹林與其他區域的交通連結。

此外，李四川表示，也會推動樹林車站立體化，若鐵路地下化工程條件能夠克服，就一定會積極進行，讓樹林透過大巨蛋、捷運及車站改造等建設，進一步提升整體發展。

國民黨新北市長參選人李四川今赴樹林博愛市場掃街，沿途不少民眾高喊加油、凍蒜並搶著合照。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今赴樹林博愛市場掃街，沿途不少民眾高喊加油、凍蒜並搶著合照。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今赴樹林博愛市場掃街，沿途不少民眾高喊加油、凍蒜並搶著合照。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今赴樹林博愛市場掃街，沿途不少民眾高喊加油、凍蒜並搶著合照。記者張策／攝影