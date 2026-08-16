快訊

獨／北市刑大科偵隊長收賄百萬遭聲押 犯罪手法曝光 坦言對不起長官

伊朗戰區苦撐逾200天、出動破萬架次！美軍中東司令視察林肯號

常吃超加工食品恐傷腸道！研究關注1添加物恐破壞保護層、促慢性發炎

聽新聞
0:00 / 0:00

賴瑞隆拋提升民防韌性 柯志恩宣示讓鹽埕風華再現

中央社／ 高雄16日電

高雄市長選戰升溫，藍綠參選人週末勤跑行程。民進黨參選人賴瑞隆昨成立「四大民防後援會」，提出全面提升民防韌性；國民黨參選人柯志恩則在鹽埕舉辦廟口音樂會，宣示讓鹽埕風華再現。

2026九合一選舉

賴瑞隆昨天成立包含義警、義交、義消、義刑四大民防系統的「四大民防後援會」，現場集結超過10個義勇消防單位，及同黨立委邱議瑩、李昆澤等人現身力挺。

賴瑞隆並於會中提出「強化韌性．四方守護」政策，包含「裝備到位守護」、「智慧安全守護」、「權益保障守護」、「青年傳承守護」四大方向，表示將從裝備、安全、待遇、支持四個面向，全面提升民防體系的韌性。

賴瑞隆說，義消、義警、義交及義刑長期深入地方、最了解基層需求，他也承諾，將持續做一位「看得見基層、聽得見民聲、做得到承諾」的市長。

柯志恩則於昨晚在鹽埕區文武聖殿舉辦廟口音樂會，現場聚集約500名支持者。柯志恩表示，鹽埕曾是自己童年心中的「夢想之地」，如今面對人口流失、高齡化與舊城轉型等課題，她提出串聯鹽埕、哈瑪星、駁二等文化觀光資源，要讓鹽埕風華再現、讓高雄成為一座充滿希望的城市。

柯志恩指出，鹽埕要把年輕人找回來，未來將創造更多青年創業與文化發展空間，不論是獨立書店、地下樂團展演或各種青創產業，都應該讓有夢想的年輕人有機會在高雄落腳、工作、甚至養家。

柯志恩強調，高雄需要改變、也需要政黨輪替，她承諾，無論是4年後還是8年後，她都不會離開高雄，將與市民攜手把高雄這個大家庭建設得更好。

2026九合一選舉 韌性 柯志恩 賴瑞隆 高雄市選舉

延伸閱讀

賴瑞隆質疑財劃法、無人機預算立場 柯志恩澄清

高市長選戰延燒義消？藍綠互曝訊息 指控不當動員

蘇巧慧看板比柯志恩更多？李四川：我的看板做在橋梁、道路建設裡

演習落幕 賴總統：加速無人系統研製打造國防供應鏈

相關新聞

蘇巧慧看板比柯志恩更多？李四川：我的看板做在橋梁、道路建設裡

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆日前質疑柯志恩競選看板經費恐達上億元，「看板戰」也延燒新北。國民黨新北市長參選人李四川今赴樹林博愛市場掃街時表示，自己的競選經費沒辦法像民進黨新北市長參選人蘇巧慧這麼多，「我的看板就是做在我們29區的橋梁、道路等建設當中」。

未與自家小雞合體恐影響選情？ 沈伯洋籲蔣萬安回歸市政自然帶動

民進黨台北市長參選人沈伯洋今上午到松山奉天宮、福德市場參拜掃街，外界質疑台北市長蔣萬安未與自家小雞合體，恐影響選情？他呼籲蔣萬安作為市長面對市政問題應該要回答，要把問題說清楚讓市民知道，自然能帶動選情。

台北卡住了？轟沈伯洋唱衰台北…陳冠安舉兩數據打臉

民進黨北市長參選人沈伯洋批中央提出各項完整政策，但到台北卻處處卡住，凸顯市長蔣萬安缺乏執行力，沒台北願景，更沒把心放台北。國民黨北市港湖議員參選人陳冠安拿治水、老宅延壽的增設電梯數據反擊，批沈伯洋「連基本數據都搞錯，只會唱衰台北。」

李四川樹林博愛市場掃街人氣旺 喊推大巨蛋、捷運與車站立體化

國民黨新北市長參選人李四川今到樹林博愛市場掃街拜票，沿途不少民眾高喊「李四川加油」、「李四川凍蒜」，也有民眾搶著合照，現場另有人致贈鳳梨、韭菜，祝福他高票當選。李四川表示，新北市長侯友宜已確定大巨蛋落腳樹林，若當選一定會延續規畫，盡速推動大巨蛋完成，並同步推動大漢溪捷運縱貫線及樹林車站立體化，讓樹林朝「巨蛋城」發展。

侯友宜相挺力道升溫？李四川：一路給我很大支持、一定接下這一棒

新北市長選戰升溫，新北市長侯友宜近期多次公開力挺國民黨新北市長參選人李四川。李四川今表示，從3月10日投入新北市長選舉以來，侯友宜一路都給予很大的支持，也提供許多指導，他一定會全力以赴，「接下他這一棒」。

選戰倒數日將破百 蘇巧慧行程滿檔：把握每分鐘

2026年底選戰倒數即將破百，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天行程滿檔，她在五股公有市場拜票時受訪表示，近期不僅平日行程滿檔，周末活動也一場接一場，希望「把握每一分鐘」，讓市民看到最年輕、有活力的新北隊，也感謝各行各業及個人陸續站出來相挺。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。