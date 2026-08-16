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賴瑞隆拋提升民防韌性 柯志恩宣示讓鹽埕風華再現
高雄市長選戰升溫，藍綠參選人週末勤跑行程。民進黨參選人賴瑞隆昨成立「四大民防後援會」，提出全面提升民防韌性；國民黨參選人柯志恩則在鹽埕舉辦廟口音樂會，宣示讓鹽埕風華再現。
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賴瑞隆昨天成立包含義警、義交、義消、義刑四大民防系統的「四大民防後援會」，現場集結超過10個義勇消防單位，及同黨立委邱議瑩、李昆澤等人現身力挺。
賴瑞隆並於會中提出「強化韌性．四方守護」政策，包含「裝備到位守護」、「智慧安全守護」、「權益保障守護」、「青年傳承守護」四大方向，表示將從裝備、安全、待遇、支持四個面向，全面提升民防體系的韌性。
賴瑞隆說，義消、義警、義交及義刑長期深入地方、最了解基層需求，他也承諾，將持續做一位「看得見基層、聽得見民聲、做得到承諾」的市長。
柯志恩則於昨晚在鹽埕區文武聖殿舉辦廟口音樂會，現場聚集約500名支持者。柯志恩表示，鹽埕曾是自己童年心中的「夢想之地」，如今面對人口流失、高齡化與舊城轉型等課題，她提出串聯鹽埕、哈瑪星、駁二等文化觀光資源，要讓鹽埕風華再現、讓高雄成為一座充滿希望的城市。
柯志恩指出，鹽埕要把年輕人找回來，未來將創造更多青年創業與文化發展空間，不論是獨立書店、地下樂團展演或各種青創產業，都應該讓有夢想的年輕人有機會在高雄落腳、工作、甚至養家。
柯志恩強調，高雄需要改變、也需要政黨輪替，她承諾，無論是4年後還是8年後，她都不會離開高雄，將與市民攜手把高雄這個大家庭建設得更好。
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