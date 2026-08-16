蘇巧慧看板比柯志恩更多？李四川：我的看板做在橋梁、道路建設裡

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆日前質疑柯志恩競選看板經費恐達上億元，「看板戰」也延燒新北。國民黨新北市長參選人李四川今赴樹林博愛市場掃街時表示，自己的競選經費沒辦法像民進黨新北市長參選人蘇巧慧這麼多，「我的看板就是做在我們29區的橋梁、道路等建設當中」。

賴瑞隆日前質疑，柯志恩在高雄設置大量競選看板，相關資源恐怕達「上億元」，並要求說明經費來源。國民黨新北市議員參選人何元楷今則反批，若按照賴瑞隆的標準，蘇巧慧在新北的競選看板幾乎大街小巷都能看到，數量及經費恐怕都是柯志恩的好幾倍。

何元楷指出，今年初開始，新北各區陸續掛出蘇巧慧各式大型牆面、帆布及競選看板，從一般街邊大型看板到整棟建築物外牆的巨幅廣告都有，要求蘇巧慧比照相同標準，公開說明看板數量、租金、製作費用及相關經費來源。

李四川今被問及此事表示，「我想我的競選經費沒有辦法像蘇巧慧委員這麼樣的多」，在新北29區，很多人看不到他的看板，「但是絕對看得到蘇巧慧的看板」，並稱蘇巧慧的競選經費相對較為豐富。

李四川話鋒一轉表示，自己的看板並非大量掛在街頭，「我的看板就是做在我們29區的橋梁、道路等建設當中」，以過去參與新北建設的經歷回應看板議題。

至於蘇巧慧的看板經費，李四川表示，如果按照賴瑞隆質疑柯志恩的標準，「確實蘇巧慧委員的看板應該多了好幾倍」，至於這些經費究竟從何而來，「可能只有蘇巧慧委員她才清楚」。