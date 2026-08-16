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選戰倒數日將破百 蘇巧慧行程滿檔：把握每分鐘

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到五股公有市場拜票。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到五股公有市場拜票。記者葉德正／攝影

2026年底選戰倒數即將破百，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天行程滿檔，她在五股公有市場拜票時受訪表示，近期不僅平日行程滿檔，周末活動也一場接一場，希望「把握每一分鐘」，讓市民看到最年輕、有活力的新北隊，也感謝各行各業及個人陸續站出來相挺。

2026九合一選舉

蘇巧慧今天行程爆滿，上午除了到五股、三重，下午還有雙和等地區，持續衝刺選情。

蘇巧慧表示，這幾天舉辦非常多活動，今天在五股掃市場後，還要前往三重，分別參加市議員彭佳芸的「戰鬥陀螺」活動，及議員參選人陳俊維的「親水樂園」活動，下午還有「水媽媽樂園」，行程相當密集，希望透過各項活動，把團隊的活力感染這座城市，讓政見與願景有機會在新北實現。

蘇巧慧也感謝身邊的「新北隊」一路同行，她說，今天在五泰林地區也有李宇翔、戴翎育一起努力，希望兩席都能全上。

選戰進入倒數階段，蘇巧慧表示，越來越多各行各業、各領域的朋友陸續站出來，包括中醫師、驗光師、住宅產業等後援會接連成立，同鄉會、宗親會也一步一步加入。

也有不少個人拍攝影片表達支持，包括作家楊双子、拳擊選手林郁婷、傳統戲曲的陳昭賢，以及陶瓷產業、潛水人等，感謝這些朋友願意在這個時間點，分享過去與她一起努力的成果與故事，說這些故事，只是希望讓新北市可以成為一個更多彩多姿的美麗城市。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到五股公有市場拜票。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到五股公有市場拜票。記者葉德正／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到五股公有市場拜票。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到五股公有市場拜票。記者葉德正／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到五股公有市場拜票。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到五股公有市場拜票。記者葉德正／攝影

蘇巧慧 行程 彭佳芸 2026九合一選舉 新北市選舉

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