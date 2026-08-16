選戰吹運動風 蘇巧慧：企業鼓勵員工運動「政府獎勵你」

2026年底選戰將至，近期不少參選人都提出與運動相關政見，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天到五股公有市場受訪時表示，整個新北市就是一個市民大舞台，希望企業能加入鼓勵運動行列，她提出，如果企業願意讓辦公空間或相關時段鼓勵運動，「政府也會獎勵你喔！」

近期國民黨新北市長參選人李四川提出運動平權，如在運動公園設身障者專區；民進黨台北市長參選人沈伯洋也提出運動驛站。

蘇巧慧說，這十年來她不斷爭取學校運動場、學校周邊人行道與各式各樣運動設備設施，也完成了很多的成績，而根據法令，這些場域本來就應該要有無障礙的設備，希望未來能夠有更多的人一起來運動。

蘇巧慧提出，如果企業願意讓辦公空間或相關時段鼓勵運動「政府也會獎勵你喔！」，希望整個城市，不管是公司、各族群，大家都能夠動起來，讓這個城市更健康。