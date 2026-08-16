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竹縣選戰…鄭朝方大咖助攻 徐欣瑩回防固票

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩（右三）回防湖口本命區，力推湖口第二交流道、通學步道等建設。圖／徐欣瑩辦公室提供
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩（右三）回防湖口本命區，力推湖口第二交流道、通學步道等建設。圖／徐欣瑩辦公室提供

二○二六新竹縣長選戰升溫，民進黨祭出大咖車輪戰，昨在竹縣舉行「台灣好生活」說明會，民進黨縣長參選人鄭朝方大談竹北經驗，教育部長鄭英耀、交通部次長伍勝園站台力挺，喊話中央、地方合作。國民黨縣長參選人徐欣瑩昨到湖口鄉跑行程固票，批評中央官員出席特定政黨活動，成為「選舉機器」。

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民進黨提名鄭朝方參選新竹縣長，副總統蕭美琴上月赴竹北市，與鄭朝方同框開箱改造後的竹北市圖福德分館，縣轄市建設請來副總統出席，引起政壇側目。

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方（中）昨在「台灣好生活」政策說明會大談竹北經驗。記者黃羿馨／攝影
民進黨新竹縣長參選人鄭朝方（中）昨在「台灣好生活」政策說明會大談竹北經驗。記者黃羿馨／攝影

鄭朝方昨出席綠營輔選說明會，同樣有中央官員到場站台。鄭朝方在細數竹北建設，「竹北可以、新竹縣也可以」，要把竹北經驗擴大到全縣。

鄭朝方點名大新竹高中名額不足，爭取中央增額、增班，縣府研議增設二所完全中學；交通方面他提出「黃金通勤線」，盼興建埔東隧道，串聯高鐵新竹站特定區與一一八線，爭取台一線替代道路第二階段、加速推動湖口第二交流道。

鄭英耀昨表示，教育部已盤點一一六學年度增班需求，新竹縣增三十三班，文興、自強二所完全中學九月啟動籌備，預計一一六學年度招生。伍勝園說，「未來持續與鄭朝方團隊合作」，針對地方交通需求提出解方。

徐欣瑩昨上午赴尖石鄉出席教會活動，隨後趕回立委選區湖口鄉，參加親善志工協會會員大會。藍營初選裂痕仍在，竹北市長藍白合作尚待協調，加上國民黨竹北市代會主席林啟賢日前也與鄭朝方「同框」。徐強調，國民黨會團結在一起，不必過度解讀，不會被民進黨見縫插針。

徐欣瑩強調，她擔任立委，在中央力推湖口第二交流道，爭取通學步道與偏鄉交通改善，確保孩子與偏鄉居民都有安全回家的路。

對手頻有中央大咖助陣，徐欣瑩說，「教育部長是全國的部長，不是民進黨的教育部長」，教育是百年大計，ＡＩ時代構築下世代競爭力的基礎工程，更是竹縣、竹北家長最急切的事，教育部不應該成為特定政黨的選舉機器，不能讓竹縣孩子的未來成為黨同伐異的利益輸送。

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