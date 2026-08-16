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選情初探／彰第一選區減1席 實力接近、競爭激烈

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導

彰化縣議員第一選區（彰化市、花壇鄉、芬園鄉）向來是全縣最激烈的「一級戰區」，下屆再因人口數減少，席次從十三席減為十二席，選情更加緊繃，目前參選人除十個現任、三個鄉市長轉戰外，還有來勢洶洶的新人，預期將是「十四人搶十二席」的廝殺慘烈局面。

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彰化縣議員第一選區政治版圖藍大於綠，估計藍綠五成五與四成五之比，民進黨卻大膽從現有五席提名到六席，依綠營既有基本盤，如果有參選人拉高得票，勢必有同黨參選人被擠壓而落馬。

民進黨提名六人，包括現任的莊陞漢、楊子賢、李成濟、許雅琳等四人，任內問政表現、基層服務均有口碑，實力穩定，另二人則是彰化市長林世賢及芬園鄉長林世明轉換跑道，由於有首長資歷，行政資源挹注，加上知名度高，也都占有優勢。

不過，因為芬園鄉人口數少，加上藍綠參選人爭相瓜分下，林世明選情壓力較大，除鞏固芬園外，還積極往彰化市及花壇鄉拓展票源，期使突圍。

國民黨則提名五人，包括現任的副議長許原龍、白玉如、黃千宴、温芝樺等四人，均是老將擁有穩固的票源，許原龍積極問鼎議長寶座，預期會衝高選票，至於顧黃水花則交棒給兒子、現任花壇鄉長顧勝敏，由於家族勢力鼎盛，同被看好。

温芝樺爭取國民黨彰化市長提名未果， 回歸競選議員連任，讓藍營鬆了口氣，卻加劇了第一選區的競爭；她是第一選區本屆最高票，家族在選區經營扎實，預期對藍、綠選將都構成十足威脅。

無黨籍參選人中，現任議員陳銌銌深耕基層，擁有基本票源，被看好連任；新人謝宗樺承襲前縣議員盧盈宏、林茂明等人在彰化市東區的傳統地盤，被視為黑馬。

至於從無黨籍改披民眾黨戰袍的吳韋達，擁有荷蘭博士亮眼學歷，兩屆議員任內的問政口碑深受肯定，此次爭取連任必須鞏固白營支持者，進而開拓年輕、中間選民，才能達陣。

儘管藍綠白在第一選區積極布局，但政黨對縣議員選舉影響有限，仍須參選人長期的經營與服務，以及資源的投入，年輕選將則要有能力開拓中間選民。

政壇預估第一選區當選門檻至少七千票，由於各參選人實力接近，個個沒有必勝的把握，都得步步為營，以免馬失前蹄。

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