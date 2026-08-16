選情初探／嘉義太保市長 綠地方派系互鬥

嘉義縣太保市長本屆選舉綠營內鬨分裂，無黨籍鄭淑分以些微差距擊敗民進黨提名人選，恩怨持續延燒，鄭上任後公所與代表會摩擦不斷，年底她將拚連任，民進黨徵召立委蔡易餘服務處副主任呂慧瑜搶攻，雙方攻防愈來愈激烈。

嘉義科學園區、高鐵站都在太保，近年發展迅速，前市長民進黨籍黃榮利二○二二年支持時任公所秘書的鄭淑分接棒，民進黨則提名黨籍縣議員戴光宗，鄭決定以無黨身分參選，最後以三七六票勝出，得票率相差百分之一點八，黃榮利為此遭民進黨中央黨部處分停權。

鄭淑分擁有現任優勢，但任內公所經費卻在代表會屢屢受阻，年度總預算案自去年起歷經七個月無法完成審議，至今年五月才由縣府依法裁決核定，期間包括丹娜絲風災後修復工程等受影響，但她向中央及縣府爭取經費推動建設，樹立「逆境做事」形象。

呂慧瑜曾任記者、前立委陳明文辦公室助理，現任蔡易餘服務處副主任，宣布參選後獲縣長翁章梁、蔡易餘及綠營地方系統力挺，勤跑市場、社區、宮廟基層，爭取年輕、中間選民支持。

由於公所與代表會齟齬，六月呂慧瑜透過里長借用里活動中心辦客廳會，鄭淑分即到場關切「行政中立」問題，雙方火藥味十足，檯面上政治攻防屢被放大議論。

地方政壇人士分析，鄭、呂兩人政治光譜都屬綠營，鄭有黃榮利、農會系統支持，呂有陳明文系統力挺，支持系統如何整合、動員，將是選情關鍵。