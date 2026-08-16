高雄市長選戰延燒義消？藍綠互曝訊息指控不當動員

高雄市長選戰升溫，長期協助救災、救護的義消成為藍綠陣營爭取支持的重點對象，國民黨議員近日掌握群組截圖，質疑民進黨市長參選人賴瑞隆透過義消系統要求各分隊派員參與造勢活動，綠營也翻出藍營民代號召義消相挺國民黨市長參選人柯志恩的訊息，互控不當動員。

義消組織人脈廣、地方連結深厚，每逢大型選舉活動，藍綠無不積極爭取支持，近日卻意外捲入高雄市長選舉之爭。爭議起因於國民黨議員邱于軒公布多張群組截圖，訊息顯示要求每分隊派員、甚至各單位報上姓名，活動內容與賴瑞隆造勢有關。

邱表示，消防署二○二三年曾發文明示，不得以義消身分參加政治動員。義消遍布各行政區，若透過大隊、分隊等組織系統層層要求派員、回報姓名，讓外界質疑是否涉及政治動員，「義消這個團體不是給你這樣用的，不該讓協助公共救災的民力組織捲入選舉」。

不過綠營也祭出群組截圖反擊，指擔任義消分隊顧問的國民黨議員李雅芬號召挺柯志恩，訊息內容還提及提供便當、飲料；李雅芬則強調是一般懇託邀請，無強制行為。

賴瑞隆競辦回應，民主社會尊重每個人的政治參與權，鼓勵積極參與民主政治，也尊重所有人的選擇，義消總隊也不會有特定政治立場，對各陣營均維持開放態度。

一名義消幹部透露，義消除了投入救災，在地方上也形成綿密人際網絡，各分隊成員來自不同職業與社群，從地方仕紳、企業人士到基層民眾都有，政治人物與義消互動並不罕見，尤其選舉逼近，義消系統人數眾多、地方連結深，不免成為藍綠角力的一環。