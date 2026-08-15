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不站台魏平政…王惠美連2天陪賴總統、卓榮泰 網友嘆失望：每天和綠的一起活動

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣長王惠美（右）不為國民黨縣長參選人魏平政站台，今陪同行政院長卓榮泰（右2）在彰化員林的參訪行程，還與民進黨縣長參選人陳素月（右3）同框，引起藍營反彈。圖／行政院提供
彰化縣長王惠美（右）不為國民黨縣長參選人魏平政站台，今陪同行政院長卓榮泰（右2）在彰化員林的參訪行程，還與民進黨縣長參選人陳素月（右3）同框，引起藍營反彈。圖／行政院提供

國民黨昨天彰化縣長參選人魏平政舉辦三場說明會，縣長王惠美不僅都未到場，卻與賴清德總統同台，今天再陪同行政院長卓榮泰參訪行程，甚至與民進黨縣長參選人陳素月同框，引起藍營基層反彈。魏平政則表示，王惠美陪同總統及閣揆參訪是公務行程，但也希望王惠美在公務閒暇之餘，能為他站台。

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王惠美被指未積極輔選魏平政，在賴總統日前酸王惠美施政滿意度在中部五縣市吊車尾後，王惠美罕見反擊 「總統您終於想到彰化了」。藍營即期待昨天在彰化縣最大票倉彰化市，以及王惠美的本命區鹿港鎮及福興鄉三場參選人介紹會，王惠美能到場與黨主席鄭麗文、魏平政同台，卻事與願違。鄭麗文被媒體追問王惠美未到場是否大小眼？是否不開心？何時歸隊？接不接競總主委？鄭麗文都笑而不答。

反觀，賴清德昨天同時間到員林郭醫院參加「健保復健病房計畫啟航記者會」，王惠美則到場同台。王惠美隨後在臉書，還特別提到「賴總統非常寬容大度，一下車就向惠美表示歉意，說日前因口誤造成惠美的困擾，他也注意到惠美提出的幾項重大建設議題，請行政院跟我連絡」。卓揆今天也到員林參訪，王惠美也陪同，甚至還與民進黨縣長參選人陳素月同框。

王惠美未積極為黨提名縣長參選人魏平政站台，反而連兩天與綠營高官同台，即有網友留言：「對妳很失望，每天不和藍營在一起，每天和綠的一起活動，無語了」。

王惠美預想可能引發外界聯想，在臉書表示，只要是為了改造彰化，她一定義無反顧，做對的事，做應該做的事，做對彰化有利的事。選舉是一時的，改造彰化，給後代更好的環境，才是一生的行動與理想，期盼未來縣政的接棒人，也能保有這樣的初衷。

魏平政也為王惠美緩頰，他說，王惠美陪同賴總統及卓揆都是公務行程，王惠美縣長以地主身分作陪也無可厚非，更何況是利用這個機會向中央爭取重大建設，王縣長有好的政績，就是為他做了最好的輔選。

不過，魏平政仍期待王惠美仍利用公務之餘，能為他站台輔選，並爭取王惠美扛起競選總部主任委員的大任。

王惠美力挺新北市副市長劉和然參選彰化縣長，雖然劉和然婉拒，但王惠美認為還有轉圜空間，但黨中央五月中旬，在她出國之際，宣布徵召考紀會前主委魏平政參選彰化縣長，讓王惠美十分不悅，魏平政獲提名至今，雖然一再「尊王」，王惠美仍未化解心結，即以行政中立為由，未積極輔選，影響藍層基層士氣。

王惠美與國民黨的關係若即若離，今年年初甚至傳出她將接任內政部長，賴總統來彰化參訪，她以尊重元首及爭取建設為由陪同，今年大年初三，賴總統到鹿港天后宮參拜，還為她八年來為彰化的辛苦表示感謝，如今又連兩日陪同綠營高官同台，再度引起外界聯想。

彰化縣長王惠美昨天未參加國民黨彰化縣長參選人魏平政的介紹說明會，反而陪同賴清德總統的行程，引發藍營基層反彈，王惠美事後在臉書中表示，為了改造彰化，她一定義無反顧。記者黃仲裕／攝影
彰化縣長王惠美昨天未參加國民黨彰化縣長參選人魏平政的介紹說明會，反而陪同賴清德總統的行程，引發藍營基層反彈，王惠美事後在臉書中表示，為了改造彰化，她一定義無反顧。記者黃仲裕／攝影

王惠美 卓榮泰 2026九合一選舉 彰化縣選舉 國民黨 魏平政

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