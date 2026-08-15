不站台魏平政…王惠美連2天陪賴總統、卓榮泰 網友嘆失望：每天和綠的一起活動

國民黨昨天彰化縣長參選人魏平政舉辦三場說明會，縣長王惠美不僅都未到場，卻與賴清德總統同台，今天再陪同行政院長卓榮泰參訪行程，甚至與民進黨縣長參選人陳素月同框，引起藍營基層反彈。魏平政則表示，王惠美陪同總統及閣揆參訪是公務行程，但也希望王惠美在公務閒暇之餘，能為他站台。

王惠美被指未積極輔選魏平政，在賴總統日前酸王惠美施政滿意度在中部五縣市吊車尾後，王惠美罕見反擊 「總統您終於想到彰化了」。藍營即期待昨天在彰化縣最大票倉彰化市，以及王惠美的本命區鹿港鎮及福興鄉三場參選人介紹會，王惠美能到場與黨主席鄭麗文、魏平政同台，卻事與願違。鄭麗文被媒體追問王惠美未到場是否大小眼？是否不開心？何時歸隊？接不接競總主委？鄭麗文都笑而不答。

反觀，賴清德昨天同時間到員林郭醫院參加「健保復健病房計畫啟航記者會」，王惠美則到場同台。王惠美隨後在臉書，還特別提到「賴總統非常寬容大度，一下車就向惠美表示歉意，說日前因口誤造成惠美的困擾，他也注意到惠美提出的幾項重大建設議題，請行政院跟我連絡」。卓揆今天也到員林參訪，王惠美也陪同，甚至還與民進黨縣長參選人陳素月同框。

王惠美未積極為黨提名縣長參選人魏平政站台，反而連兩天與綠營高官同台，即有網友留言：「對妳很失望，每天不和藍營在一起，每天和綠的一起活動，無語了」。

王惠美預想可能引發外界聯想，在臉書表示，只要是為了改造彰化，她一定義無反顧，做對的事，做應該做的事，做對彰化有利的事。選舉是一時的，改造彰化，給後代更好的環境，才是一生的行動與理想，期盼未來縣政的接棒人，也能保有這樣的初衷。

魏平政也為王惠美緩頰，他說，王惠美陪同賴總統及卓揆都是公務行程，王惠美縣長以地主身分作陪也無可厚非，更何況是利用這個機會向中央爭取重大建設，王縣長有好的政績，就是為他做了最好的輔選。

不過，魏平政仍期待王惠美仍利用公務之餘，能為他站台輔選，並爭取王惠美扛起競選總部主任委員的大任。

王惠美力挺新北市副市長劉和然參選彰化縣長，雖然劉和然婉拒，但王惠美認為還有轉圜空間，但黨中央五月中旬，在她出國之際，宣布徵召考紀會前主委魏平政參選彰化縣長，讓王惠美十分不悅，魏平政獲提名至今，雖然一再「尊王」，王惠美仍未化解心結，即以行政中立為由，未積極輔選，影響藍層基層士氣。

王惠美與國民黨的關係若即若離，今年年初甚至傳出她將接任內政部長，賴總統來彰化參訪，她以尊重元首及爭取建設為由陪同，今年大年初三，賴總統到鹿港天后宮參拜，還為她八年來為彰化的辛苦表示感謝，如今又連兩日陪同綠營高官同台，再度引起外界聯想。