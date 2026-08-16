新北爭霸 藍綠運動政見交鋒

新北市藍綠市長參選人昨交鋒運動政見，國民黨李四川將推動「運動平權二點○」，以三大政見方向打造新北成為友善共融的運動城市，讓所有市民不分年齡與身體條件，皆能自在、平等地享受運動樂趣。民進黨蘇巧慧則說，將推動校園及各區運動場地整建，為市民打造充足、友善的運動空間。

李四川昨與議員洪佳君到鹿角溪身障棒壘球場參與「美式盲人棒球推廣計畫」模擬賽程，他蒙眼體會視障運動者要完成擊球與跑壘的難度，直呼「真的不容易」，對於身障朋友參與運動所面臨的挑戰。

李四川說，「運動平權二點○」包括「運動中心設置身障運動專區」，導入適合不同障別使用的運動器材，並提供專業運動指導；「打造輪椅友善運動環境」，從場館入口、停車空間、通行動線、觀賽席位到各項設備設施，讓使用輪椅的市民能自由進出場館，以及「打造無障礙親海環境」。

他不僅要鼓勵更多身障朋友進入運動場館，並要讓所有市民都能自在、平等地享受運動樂趣，讓新北成為一座人人都能安心、開心運動的友善共融城市。

蘇巧慧昨出席議員參選人羅文崇舉辦的暑期少年三對三籃球賽等活動，蘇表示，未來將整合市政府醫療、托育、教育與運動資源減輕育兒負擔，讓新北成為育兒家庭首選城市，她要陪伴親子家庭從運動競技到健康照顧。

蘇巧慧表示，城市要打造充足、友善的運動空間，讓每一個孩子都能探索興趣和發揮潛力。她擔任立委期間，積極為新北市多所中小學爭取操場及球場環境改善，並推動設置風雨球場，未來她會持續推動各項校園及各區運動場地整建。