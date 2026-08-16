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宜花輔選 蔣萬安力挺吳宗憲、游淑貞

聯合報／ 記者楊正海王燕華洪子凱／連線報導
台北市長蔣萬安（前排中）昨到花蓮為國民黨縣長參選人游淑貞（第二排左三）站台，與國民黨立委傅崐萁（第二排右二）、縣長徐榛蔚（第二排右三）同框力挺。圖／讀者提供
台北市長蔣萬安（前排中）昨到花蓮為國民黨縣長參選人游淑貞（第二排左三）站台，與國民黨立委傅崐萁（第二排右二）、縣長徐榛蔚（第二排右三）同框力挺。圖／讀者提供

台北市長蔣萬安昨接連到宜蘭花蓮，展現藍營「最強母雞」之姿，分別為黨籍縣長參選人吳宗憲、游淑貞輔選，尤其花蓮陷入「泛藍三腳督」，蔣萬安與國民黨立院黨團總召傅崐萁、縣長徐榛蔚聯手強打「正藍軍」，要支持者集中選票力挺游淑貞。

2026九合一選舉

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲昨在羅東鎮農會第三館舉辦第二場大型造勢活動，蔣萬安也二度跨縣市站台力挺，上午陪吳宗憲赴民生市場掃街，支持者放鞭炮迎接，高喊凍蒜，民眾也上前與蔣萬安合影，直呼蔣萬安帥，蔣暖回「羅東出美女」。

「我就是宜蘭女婿，很高興回故鄉。」蔣萬安也細數吳宗憲在立法院及地方的表現，並指毒油事件發生後，吳第一時間站在前線為民眾食安把關。吳宗憲說，五月時在宜蘭市辦過第一場造勢後，大家一直在敲碗期待蔣萬安再來，因此一有機會就趕快邀請。

蔣萬安下午再到花蓮小巨蛋，參加「全民倒閣、團結同心大會」，蔣萬安及傅崐萁、徐榛蔚等人同框，大陣仗為游淑貞拉抬聲勢，蔣萬安也授旗給游預祝旗開得勝。

蔣萬安說，游淑貞從基層出身，吉安鄉長任內也讓鄉庫盈餘超過三億，滿意度突破九成，呼籲集中選票，讓「鐵人鄉長」升級為「鐵人縣長」，接下徐榛蔚的棒子，讓花蓮繼續建設、繼續進步。

話鋒一轉，他再提毒油案，政府沒有一句道歉，沒有一個人下台負責，人民不能接受，呼籲年底用手中選票，讓中央政府認錯、負責。

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨到北投唭哩岸慈生宮、金龍市場等地掃街拜票，團隊也透露，競選總部將會對市民完全開放。沈昨指，蔣萬安說要護食安，卻連毒米粉追蹤都做不好，「要麼就在花蓮、在凱道，但不在市政府」。

北市研考會主委殷瑋反酸沈伯洋談食安大家就發笑，且「有問避答」，他提出七點質疑指出，毒油事件從六月底爆發到現在，上台質詢了幾次？立委本務都不做，講什麼食安？民進黨總統神隱，出來講過幾次話？沈委員覺得國安會議不用開，對嗎？

2026九合一選舉 宜蘭 花蓮 蔣萬安

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