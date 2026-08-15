昨不甩鄭麗文、今再同台卓榮泰 彰化國民黨基層憂王惠美不挺魏平政

國民黨主席鄭麗文昨南下為彰化縣長參選人魏平政助選，但縣長王惠美卻選擇和總統賴清德在員林市同台，今天又陪同行政院長卓榮泰視察日照中心，藍營基層質疑王惠美不挺魏平政。

魏平政陣營則回應，尊重縣長王惠美，基於公務陪同，也是縣長不負選民所託，他不認為縣長在吃國民黨豆腐。

為拉抬魏平政的選情，鄭麗文昨天南下來到彰化，前往彰化市及福興鄉參加提名同志介紹會，鄭麗文在介紹會上強調，王惠美做得「嚇嚇叫」、讓眾人誇獎，今年選戰最重要就是彰化，彰化贏、全台灣就贏。

缺席介紹會的王惠美選擇參加在員林市的健保復健病房啟動計畫，和總統賴清德同台，王惠美也在臉書（FACEBOOK）貼文，感謝賴總統寬容大度，向她表示歉意，說日前因口誤造成困擾，總統也承諾會請行政院協助彰化縣的重大建設。

行政院長卓榮泰下午也來到員林市視察左鄰秀家人日間照顧中心，王惠美及民主進步黨提名的彰化縣長參選人陳素月等人也與會。

卓榮泰指出，彰化縣是六大區域產業及生活圈「中部精密智慧新核心」的重要據點之一，針對縣府提出的「二林精密機械產業園區」計畫，環境部已收到縣府提供的環評報告修正本，目前正審議中。

卓榮泰說，衛福部在行政院政務會議也提出，將去年8月退場的彰化明道大學校區，建置為「行政法人國家中醫研究院南院區」及「中醫藥農業科技健康產業園區」計畫，希望縣府共同支持，讓中醫藥獲得新的發展，更增進國人健康。

王惠美選擇和總統、行政院長同台，引發藍營基層質疑王惠美不支持黨提名的彰化縣長參選人；有藍營基層指出，王惠美遲遲不願公開表態支持魏平政，讓鄉鎮市長及縣議員參選人感到焦慮，擔心王惠美不挺國民黨自家人，自己的選情也受影響。

魏平政則指出，他尊重縣長王惠美，基於公務陪同出席總統及行政院長行程，他不認為縣長在吃國民黨豆腐，而縣長念茲在茲的是0到100歲全齡守護，希望彰化26鄉鎮市都有長照衛福大樓，卓榮泰到地方視察，行政院長也是中央長官，縣長陪同、爭取中央經費合情合理，這是正常的公務行程。