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昨不甩鄭麗文、今再同台卓榮泰 彰化國民黨基層憂王惠美不挺魏平政

中央社／ 彰化15日電
彰化縣長王惠美（右）不為國民黨縣長參選人魏平政站台，今陪同行政院長卓榮泰（右2）在彰化員林的參訪行程，還與民進黨縣長參選人陳素月（右3）同框，引起藍營反彈。圖／行政院提供
彰化縣長王惠美（右）不為國民黨縣長參選人魏平政站台，今陪同行政院長卓榮泰（右2）在彰化員林的參訪行程，還與民進黨縣長參選人陳素月（右3）同框，引起藍營反彈。圖／行政院提供

國民黨主席鄭麗文昨南下為彰化縣長參選人魏平政助選，但縣長王惠美卻選擇和總統賴清德在員林市同台，今天又陪同行政院長卓榮泰視察日照中心，藍營基層質疑王惠美不挺魏平政。

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魏平政陣營則回應，尊重縣長王惠美，基於公務陪同，也是縣長不負選民所託，他不認為縣長在吃國民黨豆腐。

為拉抬魏平政的選情，鄭麗文昨天南下來到彰化，前往彰化市及福興鄉參加提名同志介紹會，鄭麗文在介紹會上強調，王惠美做得「嚇嚇叫」、讓眾人誇獎，今年選戰最重要就是彰化，彰化贏、全台灣就贏。

缺席介紹會的王惠美選擇參加在員林市的健保復健病房啟動計畫，和總統賴清德同台，王惠美也在臉書（FACEBOOK）貼文，感謝賴總統寬容大度，向她表示歉意，說日前因口誤造成困擾，總統也承諾會請行政院協助彰化縣的重大建設。

行政院長卓榮泰下午也來到員林市視察左鄰秀家人日間照顧中心，王惠美及民主進步黨提名的彰化縣長參選人陳素月等人也與會。

卓榮泰指出，彰化縣是六大區域產業及生活圈「中部精密智慧新核心」的重要據點之一，針對縣府提出的「二林精密機械產業園區」計畫，環境部已收到縣府提供的環評報告修正本，目前正審議中。

卓榮泰說，衛福部在行政院政務會議也提出，將去年8月退場的彰化明道大學校區，建置為「行政法人國家中醫研究院南院區」及「中醫藥農業科技健康產業園區」計畫，希望縣府共同支持，讓中醫藥獲得新的發展，更增進國人健康。

王惠美選擇和總統、行政院長同台，引發藍營基層質疑王惠美不支持黨提名的彰化縣長參選人；有藍營基層指出，王惠美遲遲不願公開表態支持魏平政，讓鄉鎮市長及縣議員參選人感到焦慮，擔心王惠美不挺國民黨自家人，自己的選情也受影響。

魏平政則指出，他尊重縣長王惠美，基於公務陪同出席總統及行政院長行程，他不認為縣長在吃國民黨豆腐，而縣長念茲在茲的是0到100歲全齡守護，希望彰化26鄉鎮市都有長照衛福大樓，卓榮泰到地方視察，行政院長也是中央長官，縣長陪同、爭取中央經費合情合理，這是正常的公務行程。

彰化縣長王惠美昨天未參加國民黨彰化縣長參選人魏平政的介紹說明會，反而陪同賴清德總統的行程，引發藍營基層反彈，王惠美事後在臉書中表示，為了改造彰化，她一定義無反顧。聯合報記者黃仲裕／攝影
彰化縣長王惠美昨天未參加國民黨彰化縣長參選人魏平政的介紹說明會，反而陪同賴清德總統的行程，引發藍營基層反彈，王惠美事後在臉書中表示，為了改造彰化，她一定義無反顧。聯合報記者黃仲裕／攝影

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