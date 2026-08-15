林姓宗親會成立後援會 蘇巧慧：讓市民以新北為榮

民進黨新北市長參選人蘇巧慧下午到五股區參加「新北林姓宗親後援會」成立，現場熱鬧滾滾、凍蒜加油聲此起彼落。蘇巧慧表示，林姓宗親彼此團結，組織更有優良的文化與傳統，因此每一位成員都以自己的身分為榮，未來她也要建立新北的城市認同感，「讓每一位新北市民，以新北為榮！」

蘇巧慧指出，這2年來她參與超過35場林姓宗親會活動，曾經一大早到雙溪參加理監事會議，也曾在三芝迎媽祖後趕去萬里和大家見面，再趕到淡水參與其他行程。她強調，新北幅員廣闊，但無論路程多久，大大小小的活動她一定盡量親自到場，也正是這樣一步一腳印，與大家建立起最緊密的感情與默契。

台灣林氏宗親總會榮譽理事長林慶祥、新北市林姓宗親會理事長林俊傑、榮譽理事長林進發與林豐富皆親自出席後援會，更號召滿場鄉親齊聚支持。

蘇巧慧表示，新北林姓宗親會是一個極具凝聚力的大家庭，不僅組織嚴謹、活動多元精采，也積極投身公益，從發放敬老金、獎學金，到捐贈復康巴士與行動餐車，默默照顧社會各個角落。

蘇巧慧說，正是這樣優良的組織文化與傳統，每一位成員都以身為林姓宗親會的一員為榮，也更願意投入組織活動。蘇巧慧說，同樣的理念也能落實在城市治理，未來她會新北29區「衛星變繁星」，各自發揮特色、表現精彩，「讓每一位新北市民，以新北為榮！」

她還說，上任後將立即成立「都市更新局」，全面加速新北都更，打造更安全優質的居住環境，也會透過「新皇冠海岸」與「鑽石山城」觀光計畫，形塑新北國際觀光新品牌，讓新北沿海與山林鄉鎮的獨特魅力被世界看見。在產業布局方面，要大力推動樹林大柑園科技園區、八里台北港智慧物流加值園區、淡海科學城、汐止—南港智慧生醫產業廊帶等，讓新北的產業持續升級。

包括立委林淑芬、林楚茵、李坤城、新北市議員林秉宥、陳乃瑜、翁震州、台北市議員林亮君，新北市議員參選人戴翎育、游明諺、陳岱吟也都出席後援會。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）下午到五股區參加「新北林姓宗親後援會」成立，立委林淑芬（右）上台力挺。圖／蘇巧慧競辦提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）下午到五股區參加「新北林姓宗親後援會」成立，立委林楚茵（右）上台力挺。圖／蘇巧慧競辦提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧下午到五股區參加「新北林姓宗親後援會」成立，現場熱鬧滾滾、凍蒜加油聲此起彼落。蘇巧慧表示，林姓宗親彼此團結，每一位成員都以自己的身分為榮，未來她也要建立新北的城市認同感，「讓每一位新北市民，以新北為榮！」圖／蘇巧慧競辦提供