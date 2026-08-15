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沈伯洋稱台北市民運動次數全台倒數第二 體育局：規律運動六都第一

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨參選人沈伯洋（中）早上到北投唭哩岸慈生宮參拜。記者林伯東／攝影
民進黨參選人沈伯洋（中）早上到北投唭哩岸慈生宮參拜。記者林伯東／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日提出「運動驛站」政策引發討論，遭藍營質疑天馬行空，沈表示，他是根據北府相關數據提出盼降低市民從事戶外運動的門檻。北市體育局則表示，運動部的最新數據已顯示北市規律運動人口比例不只是六都第一，運動頻率也已位居全國中段班，持續進步中，會持續評估推出可長可久的全民運動政策。

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沈伯洋指出，根據北市府統計，市民目前最常從事運動是戶外運動，占比達75%，包括慢跑、登山及自行車等，但現有運動中心主要服務球類、健身等需求，對於占大多數的戶外運動族群，市民運動時間為全台第一，但運動次數卻是全台倒數第二，代表不少人是以較長的單次運動時間彌補運動頻率不足，「如果要讓大家平日也能30分鐘、40分鐘來運動，就需要把一些簡單的戶外運動做起來」，這也是提出運動驛站原因。

體育局表示，北市規律運動人口比例不只是六都第一，運動頻率也已位居全國中段班，並持續進步中，市府透過多元政策提升市民運動意願，以「U-Sport太北樂運動計畫」滿意度高達近9成，已有超過25萬名市民參與，U幣集點累計達433萬人次、「U-Walk健康萬步走」上半年也有超過12萬名市民參與。

體育局說，除既有12區市民運動中心，今年7月已啟用首座特色運動館「新生運動館」，後續公館館、克強館等也將陸續完成，將從提升運動意願及增加運動場域雙軌推進，各界有助提升運動參與建議，都會納入參考，並依實際需求、場域條件、使用效益及營運管理可行性綜合評估，務實推動可長可久的全民運動政策。

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