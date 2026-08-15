最強母雞蔣萬安奔花蓮站台 再提毒油案籲用選票讓中央認錯

下屆花蓮縣長選舉國民黨陷入泛藍三腳督，藍營「最強母雞」台北市長蔣萬安今天與多位黨籍立委到花蓮站台，為參選人游淑貞造勢，強打「正藍軍」牌；蔣萬安致詞時再提「毒油」，批評中央蓋牌，呼籲支持者年底用選票讓中央認錯負責。

花蓮縣長選舉目前有國民黨徵召的吉安鄉長游淑貞，及從藍營出走的無黨籍議長張峻、縣議員魏嘉賢三人參選，選情膠著。國民黨下午在花蓮小巨蛋舉辦「全民倒閣、團結同心大會」，蔣萬安與多位黨籍立委徐巧芯、羅智強、謝龍介、葉元之、鄭天財、黃仁，及立院黨團總召傅崐萁、縣長徐榛蔚，大陣仗站台為游淑貞拉抬聲勢。

蔣萬安授旗給游淑貞，預祝旗開得勝。蔣說，游淑貞從基層出身，奉獻大半歲月投身幼教、社會志工，鄉長任內也推動很多政策，讓鄉庫盈餘超過3億，滿意度突破9成，呼籲集中選票，讓「鐵人鄉長」升級為「鐵人縣長」，接下徐榛蔚的棒子，讓花蓮繼續建設、繼續進步。

話鋒一轉，他再提毒油案，表示中聯毒油案爆發全國受害，但政府包庇、護航、蓋牌，中聯被羈押的廠商還跟行政院一起開會，決定下架標準，台糖身為國營企業早知道毒油超標，卻知情不報。

蔣批評，政府沒有一句道歉，沒有一個人下台負責，人民不能接受，呼籲年底用手中選票，讓中央政府認錯、負責。

台北市長蔣萬安（中）今天下午到花蓮站台，再批毒油案，呼籲年底用手中選票，讓中央政府認錯負責。記者王燕華／攝影