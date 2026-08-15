對神明不敬？2樓觀城隍祭多間宮廟聲援 高虹安還原始末

新竹中元城隍祭夯枷解厄13日登場，市長高虹安站在市府二樓陽台觀看隊伍，卻遭質疑「站得比神明高」不妥。高虹安今發文還原經過，強調看到神將時雙手合十表達敬意，多間宮廟也出面說明，樓上參拜並無不敬，對於不同的民俗觀點都會用心聆聽。

高虹安說明，當天正值會議空檔，聽到城隍祭夯枷隊伍經過市政府前方，她與市府同仁便到陽台查看活動進行情形，也向沿途參與的市民致意；看到大爺公、二爺公、陰陽司公等神將經過時，也雙手合十表達敬意。

不過，相關畫面曝光後，網路上出現「站得比神明高，就是對神明不敬」的說法，也被部分媒體引用報導，引起討論。

高虹安表示，感謝新竹都城隍廟、新竹關帝廟、新竹天公壇、新竹市境福宮及新竹內天后宮等地方宗教信仰中心前輩出面說明，遶境行經市區時，沿途民眾在二樓、三樓甚至更高樓層向神明合十參拜，本來就是自然、常見的民間信仰互動方式，並不存在對神明、科儀或遶境隊伍不敬的問題。

高虹安指出，新竹市是一座有300年歷史的城市，宗教信仰是竹塹文化重要的一部分，她對神明文化、遶境傳統始終抱持充分尊重與敬意，對不同民俗觀點也會用心聆聽，並感謝宗教界前輩願意說明，避免外界產生不必要誤會。

新竹市前民政處長、西區市議員參選人施淑婷則批評，「民進黨現在成為民俗專家，開始全面進行拜拜審查」，認為民主國家的信仰講求心誠則靈，遶境沿途即使市民在自家四樓向神明膜拜，也是普遍且溫馨的舉動。

施淑婷並稱，宮廟主委都已表明應因地制宜，不需要為了選舉刻意玷汙神明盛事，批評「這些青鳥」拿尺到處量人在哪裡拜拜，更以「比紅衛兵還噁心」形容相關行為，強調仍會繼續為新竹祈福。

市長高虹安指出，新竹市是一座有300年歷史的城市，宗教信仰是竹塹文化重要的一部分，她對神明文化、遶境傳統始終抱持充分尊重與敬意。圖／取自高虹安臉書