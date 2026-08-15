快訊

下周汽、柴油價格再凍漲 中油：2月底以來已吸收約166億元

藍營花蓮造勢…陳財能「躲廁所50分鐘」 一聽傅崐萁致詞秒衝出鬧場

台積電ADR陷多空分歧 下周開盤前先回顧這五件國際大事

聽新聞
0:00 / 0:00

綠營大咖助攻鄭朝方 徐欣瑩回防湖口本命區展母雞氣勢

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今回防湖口本命區，出席親善志工協會會員大會，除力推湖口第二交流道、通學步道等建設。圖／徐欣瑩辦公室提供
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今回防湖口本命區，出席親善志工協會會員大會，除力推湖口第二交流道、通學步道等建設。圖／徐欣瑩辦公室提供

2026新竹縣長選戰升溫，教育部長鄭英耀、交通部次長伍勝園接力助陣民進黨籍參選人鄭朝方，藍營參選人徐欣瑩今則回防湖口本命區，出席親善志工協會會員大會，展現母雞氣勢，除力推湖口第二交流道、通學步道等建設，同時也批教育部長，不應該成為特定政黨的選舉機器。

2026九合一選舉

徐欣瑩今天上午先赴尖石鄉出席梅花教會設教80周年感恩聖典，隨後回到湖口出席親善志工協會會員大會。她表示，感謝鄉親在兩年多前立委選舉、反罷免及初選一路支持，也肯定湖口鄉長吳淑君及地方民代為民服務。

徐欣瑩表示，擔任立委期間持續協助湖口運動中心、推動湖口第二交流道，以及通學步道與交通改善，希望確保鄉親與孩子都有一條安全回家的路。她也提到，立法院國民黨團已表態力挺她競選縣長，未來也承諾全力支持新竹縣建設經費。

徐欣瑩並提出「雙AI願景藍圖」，希望讓湖口更加進步繁榮、長壽健康，包括推動65歲以上健保自付額免費及AI智慧健康手環，盼給長者更多關懷與照顧。

徐欣瑩上午也受台灣基督長老教會泰雅爾中會邀請，出席梅花教會設教80周年感恩聖典。她表示，梅花教會自1946年創會至今走過80年，教會用信仰守護泰雅族，也用愛把一代代族人連在一起。

徐欣瑩說，未來將持續改善尖石聯外道路、邊坡及通學安全，並推動遠距醫療、醫療專車及AI智慧健康手環進入部落，同時守護泰雅族語及文化。

對於鄭英耀、伍勝園今出席民進黨「台灣好生活－政策說明會」幫鄭朝方站台。徐欣瑩批，教育部長是全國的部長，不是民進黨的教育部長，教育是百年大計，是面對AI時代構築下一世代競爭力的基礎工程，更是新竹縣及竹北家長最急切的事情。教育部不應該成為特定政黨的選舉機器，更不能讓新竹縣孩子的未來成為黨同伐異的利益輸送。

媒體另詢問，國民黨竹北市民代表會主席林啟賢主席日前與鄭朝方「同框」，徐欣瑩回應「國民黨會團結在一起，不必過度解讀，也不會被民進黨見縫插針，會持續努力贏得勝選。」

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今回防湖口本命區，出席親善志工協會會員大會，除力推湖口第二交流道、通學步道等建設。圖／徐欣瑩辦公室提供
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今回防湖口本命區，出席親善志工協會會員大會，除力推湖口第二交流道、通學步道等建設。圖／徐欣瑩辦公室提供

2026九合一選舉 新竹縣選舉 鄭朝方 徐欣瑩 國民黨 民進黨 鄭英耀

延伸閱讀

教育部長鄭英耀、交通部次長伍勝園助陣 鄭朝方端竹縣教育交通政策

影／王惠美缺席鹿港本命區造勢 魏平政走「尊王」路線盼她歸隊

心結未解？王惠美同台賴清德缺席藍營活動 鄭麗文未回應是否不開心

藍營山線大團結挺江啟臣接棒 豐原樂天宮開講：準備好了

相關新聞

國民黨花蓮大造勢 民進黨參選人「躲廁所」一聽傅崐萁奪門而出鬧場

國民黨今天在花蓮大造勢，最強母雞台北市長蔣萬安與多位黨籍立委齊為縣長參選人游淑貞站台。綠營初選失利的縣議員參選人陳財能躲在廁所，聽到傅崐萁致詞衝出來要鬧場，被藍黨工發現團團圍住，雙方一度發生推擠衝突。陳控訴藍黨工弄壞他的眼鏡，藍營則指陳躲在廁所50分鐘，就是為了製造混亂。

沈伯洋批蔣萬安沒顧好食安 殷瑋反酸沈談食安「有問避答」、質詢幾次

台北市長蔣萬安今天赴宜蘭輔選、花蓮出席倒閣活動，民進黨台北市長參選人沈伯洋上午指蔣萬安說要護食安，卻連毒米粉掌控追蹤都做不好，顯然食安的開關，「要麼就在花蓮、在凱道，但不在市政府」。對此，北市研考會主委殷瑋反酸沈伯洋談食安大家就發笑，而且「有問避答」

綠營大咖助攻鄭朝方 徐欣瑩回防湖口本命區展母雞氣勢

2026新竹縣長選戰升溫，教育部長鄭英耀、交通部次長伍勝園接力助陣民進黨籍參選人鄭朝方，藍營參選人徐欣瑩今則回防湖口本命區，出席親善志工協會會員大會，展現母雞氣勢，除力推湖口第二交流道、通學步道等建設，同時也批教育部長，不應該成為特定政黨的選舉機器。

台中議員「最艱困選區」八搶五激戰！柯文哲化身導師 勉勵連小華搶最高票

距離年底九合一地方公職人員選舉日趨逼近，民眾黨台中市黨部主委陳清龍今日表示，分析台中市議員第四選區（豐原、後里）選情，第四選區應選5席，目前預計有8位實力雄厚的參選人投入角逐，競爭極為激烈，堪稱是「最艱困選區」。

蔡易餘活力團隊成軍 吳品叡盼鏡頭挖掘鄉鎮特色

民主進步黨嘉義縣長參選人蔡易餘領軍「活力團隊」今天成軍拍團隊形象宣傳片，而無黨籍嘉義縣長參選人吳品叡出席朴子市公所攝影比...

沈伯洋台灣好生活2026縣市政策說明會 批北市府該執行的不執行

民進黨台北市長選舉參選人沈伯洋下午舉行台灣好生活2026縣市政策說明會」，行政院秘書長張惇涵、文化部部長李遠到場助講，持續提出台北城市治理願景，並批評北市府該執行的不執行，即使中央有政策及資源，地方卻未能落實，他提到打造「亞洲第一登山城市」5項方法，從登山入口、觀光中心、運動驛站到步道及交通串聯全面改善。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。