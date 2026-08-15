綠營大咖助攻鄭朝方 徐欣瑩回防湖口本命區展母雞氣勢

2026新竹縣長選戰升溫，教育部長鄭英耀、交通部次長伍勝園接力助陣民進黨籍參選人鄭朝方，藍營參選人徐欣瑩今則回防湖口本命區，出席親善志工協會會員大會，展現母雞氣勢，除力推湖口第二交流道、通學步道等建設，同時也批教育部長，不應該成為特定政黨的選舉機器。

徐欣瑩今天上午先赴尖石鄉出席梅花教會設教80周年感恩聖典，隨後回到湖口出席親善志工協會會員大會。她表示，感謝鄉親在兩年多前立委選舉、反罷免及初選一路支持，也肯定湖口鄉長吳淑君及地方民代為民服務。

徐欣瑩表示，擔任立委期間持續協助湖口運動中心、推動湖口第二交流道，以及通學步道與交通改善，希望確保鄉親與孩子都有一條安全回家的路。她也提到，立法院國民黨團已表態力挺她競選縣長，未來也承諾全力支持新竹縣建設經費。

徐欣瑩並提出「雙AI願景藍圖」，希望讓湖口更加進步繁榮、長壽健康，包括推動65歲以上健保自付額免費及AI智慧健康手環，盼給長者更多關懷與照顧。

徐欣瑩上午也受台灣基督長老教會泰雅爾中會邀請，出席梅花教會設教80周年感恩聖典。她表示，梅花教會自1946年創會至今走過80年，教會用信仰守護泰雅族，也用愛把一代代族人連在一起。

徐欣瑩說，未來將持續改善尖石聯外道路、邊坡及通學安全，並推動遠距醫療、醫療專車及AI智慧健康手環進入部落，同時守護泰雅族語及文化。

對於鄭英耀、伍勝園今出席民進黨「台灣好生活－政策說明會」幫鄭朝方站台。徐欣瑩批，教育部長是全國的部長，不是民進黨的教育部長，教育是百年大計，是面對AI時代構築下一世代競爭力的基礎工程，更是新竹縣及竹北家長最急切的事情。教育部不應該成為特定政黨的選舉機器，更不能讓新竹縣孩子的未來成為黨同伐異的利益輸送。

媒體另詢問，國民黨竹北市民代表會主席林啟賢主席日前與鄭朝方「同框」，徐欣瑩回應「國民黨會團結在一起，不必過度解讀，也不會被民進黨見縫插針，會持續努力贏得勝選。」