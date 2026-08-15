國民黨花蓮大造勢 民進黨參選人「躲廁所」一聽傅崐萁奪門而出鬧場

國民黨今天在花蓮大造勢，最強母雞台北市長蔣萬安與多位黨籍立委齊為縣長參選人游淑貞站台。綠營初選失利的縣議員參選人陳財能躲在廁所，聽到傅崐萁致詞衝出來要鬧場，被藍黨工發現團團圍住，雙方一度發生推擠衝突。陳控訴藍黨工弄壞他的眼鏡，藍營則指陳躲在廁所50分鐘，就是為了製造混亂。

國民黨花蓮縣黨部今天在花蓮小巨蛋舉辦「全民倒閣、團結同心大會」造勢活動，台北市長蔣萬安及縣長徐榛蔚、立院黨團總召傅崐萁，徐巧芯、羅智強、謝龍介等多位藍營立委站台，現場湧入超過3000人。

縣黨部事先在宣傳海報註明「黨內活動，不對外開放」，但陳財能為了進入會場，提前到小巨蛋廁所內躲避約1個小時，在傅崐萁致詞時突然衝出，想闖入抗議，遭到藍營縣議員吳東昇及多位工作人員包圍，雙方發生推擠，陳財能一度跌倒在地，場面相當混亂。

陳財能不停怒罵「中共走狗」，仍不敵藍營人數優勢被擠到門外，陳怒罵對方「暴力」、弄壞他的眼鏡，吳東昇則批評，陳躲在廁所50分鐘，就是要製造混亂，幸好衝突未再持續擴大。

陳財能原本登記民進黨花蓮市選區縣議員黨內初選，但初選過程指控黨部不公，自行宣布退出，綠黨部以陳僅片面宣布，並未到黨部辦理退選，仍依程序進行，最後陳在初選黨員投票僅拿到2票，未獲黨提名。