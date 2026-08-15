台中議員「最艱困選區」八搶五激戰！柯文哲化身導師 勉勵連小華搶最高票

距離年底九合一地方公職人員選舉日趨逼近，民眾黨台中市黨部主委陳清龍今日表示，分析台中市議員第四選區（豐原、後里）選情，第四選區應選5席，目前預計有8位實力雄厚的參選人投入角逐，競爭極為激烈，堪稱是「最艱困選區」。

台灣民眾黨前主席柯文哲今天現身台中市議員民眾黨候選人連小華志工感恩茶會，特別為連小華站台加油打氣，柯文哲在致詞時展現招牌的幽默熱情，當場化身「選戰導師」，傳授連小華參選心法，不要再以陳清龍夫人自居，強調「要說服別人，必須先說服自己」，並期許連小華能在后豐選區勇奪最高票。

針對第四選區（豐原、後里）的戰局，市黨部主委陳清龍表示，該區除了現任議員爭取連任外，包含藍綠陣營皆派員參戰，出現「八搶五」的爆滿局面，民眾黨在該選區提名連小華參選，黨部將全力投注資源挺身輔選，無論在空戰或陸戰都會一步一腳印認真打拚。

陳清龍進一步指出，包含創黨主席柯文哲與現任主席黃國昌，都對台中市的選情寄予厚望，評估民眾黨本次在台中市共提名6席市議員參選人，最終目標是在台中市議會順利成立「民眾黨黨團」。期盼透過中央與地方的服務連線，提升爭取建設與服務鄉親的效率，力拚在議會組成黨團發揮第三勢力的監督能量。

陳清龍強調，黨部設定的底線是「至少拿下3席以上」；除了期盼現任議員江和樹順利連任外，后豐選區的連小華正全力衝刺；北屯與西屯選區被視為尋求突破的重點戰區；而太平、沙鹿及梧棲選區則被定位為「黑馬」。

台灣民眾黨前主席柯文哲今天現身台中市議員民眾黨候選人連小華志工感恩茶會，當場化身「選戰導師」，傳授參選心法。記者黑中亮／攝影