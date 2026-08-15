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蔡易餘活力團隊成軍 吳品叡盼鏡頭挖掘鄉鎮特色

中央社／ 嘉義縣15日電
民進黨提名嘉義縣長參選人立委蔡易餘（左）說，他喜歡吃冰來消暑，又能補充水分、體力，還能幫店家宣傳。中央社
民進黨提名嘉義縣長參選人立委蔡易餘（左）說，他喜歡吃冰來消暑，又能補充水分、體力，還能幫店家宣傳。中央社

民主進步黨嘉義縣長參選人蔡易餘領軍「活力團隊」今天成軍拍團隊形象宣傳片，而無黨籍嘉義縣長參選人吳品叡出席朴子市公所攝影比賽頒獎，希望透過鏡頭重新挖掘各鄉鎮特色。

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「活力團隊」包括民進黨及無黨籍鄉鎮市長及嘉義縣議員參選人，以「嘉義黃金十年，經濟活力沖天」為號召。

蔡易餘透過新聞稿表示，台灣積體電路製造股份有限公司進駐、嘉義科學園區與無人機產業聚落等各鄉鎮產業園區成形，這種機會千載難逢，須牢牢把握，也須由未來縣長領軍、鄉鎮長任最強夥伴、各級民意代表全力支持，共組活力團隊；選後嘉義縣政府公務人員也將加入壯大陣容，從決策到執行全員到位。

他說，嘉義縣這場黃金10年長跑，不能錯失歷史性機遇，需要「活力團隊」帶著堅定信念與務實行動，攜手同行，再打拚嘉義未來。

朴子市長吳品叡則出席「朴子建築之美、IG攝影比賽」頒獎典禮表示，比賽不只徵集漂亮照片，更希望透過不同世代鏡頭，重新挖掘城市既有特色，也可推行到各鄉鎮市。

她說，社群網站Instagram（IG）等是年輕世代認識城市重要入口，未來文化觀光政策應從傳統「景點宣傳」進一步升級為「城市品牌經營」，透過影像、設計、活動及數位行銷，轉化地方特色為具辨識度、願被分享的城市內容。

吳品叡表示，嘉義縣未來應盤點各鄉鎮市建築、聚落、信仰、工藝、農產與生活文化，找出最具代表性地方特色，再透過品牌設計、數位行銷、主題活動及旅遊路線整合，有效率、有計劃投入文化觀光品牌。

無黨籍嘉義縣長參選人、現任朴子市長的吳品叡（右）拜訪選民送扇子，大家一起扇風消暑氣。（吳品叡提供）中央社
無黨籍嘉義縣長參選人、現任朴子市長的吳品叡（右）拜訪選民送扇子，大家一起扇風消暑氣。（吳品叡提供）中央社

2026九合一選舉 嘉義縣選舉 蔡易餘 吳品叡

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