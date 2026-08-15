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暑假親子活動熱絡 蘇巧慧攜手同黨議員參選人打造新北育兒首選城市

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
暑假親子活動熱絡，民進黨新北市長參選人蘇巧慧攜手同黨議員參選人張維倩打造新北育兒首選城市。圖／蘇巧慧競辦提供
暑假親子活動熱絡，民進黨新北市長參選人蘇巧慧攜手同黨議員參選人張維倩打造新北育兒首選城市。圖／蘇巧慧競辦提供

暑假期間，新北市親子活動輪番上陣，民進黨新北市長參選人蘇巧慧天連趕多場活動，一早先出席同黨市議員參選人羅文崇舉辦的青少年三對三籃球賽，再趕場參與同黨市議員張維倩舉辦的兒童發展篩檢諮詢活動。從運動競技到健康照顧，蘇巧慧表示，孩子的成長需多元支持，未來將整合市政府醫療、托育、教育與運動資源，減輕育兒負擔，讓新北成為育兒家庭首選城市。

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蘇巧慧今參與羅文崇舉辦的籃球賽。她指出，羅文崇深耕永和，致力於為青少年打造優質運動空間。該賽事今年吸引近位200選手報名，展現社區活力。蘇巧慧強調，城市需提供友善運動空間，讓孩子探索潛力。她擔任立委期間，積極爭取改善新北市中小學操場與球場，並推動增設風雨球場，不受天候限制。未來她將持續推動各區運動場地整建，打造舒適運動環境。

隨後，蘇巧慧出席張維倩與明新兒童發展中心舉辦的「兒童發展篩檢諮詢服務」。蘇巧慧讚許張維倩連續八年舉辦活動，累計服務逾800個家庭，是家長的重要後盾。蘇巧慧提出未來政策，包括推動「早產兒家庭照顧津貼3萬元」、6歲以下孩童「免費接種腸病毒及輪狀病毒疫苗」、「幼兒就醫免部分負擔」，並建置夜間托育中心及臨時托育平台，以完善政策讓家長安心。

此外，蘇巧慧經營的Podcast「水獺媽媽巧巧話」已邁入第六年，推出超過350集，透過故事陪伴孩子並推廣母語。暑假期間，她更舉辦「水獺媽媽樂園」，結合互動體驗讓孩子「做中玩、玩中學」。第六場活動將於明日在中和國小登場，歡迎家長帶著孩子共享親子時光。

民進黨新北市長候選人巧慧今天出席同黨新北市議員參選人羅文崇舉辦的暑期少年三對三籃球賽。圖／蘇巧慧競辦提供
民進黨新北市長候選人巧慧今天出席同黨新北市議員參選人羅文崇舉辦的暑期少年三對三籃球賽。圖／蘇巧慧競辦提供

民進黨新北市長候選人巧慧今天出席同黨新北市議員參選人羅文崇舉辦的暑期少年三對三籃球賽。圖／蘇巧慧競辦提供
民進黨新北市長候選人巧慧今天出席同黨新北市議員參選人羅文崇舉辦的暑期少年三對三籃球賽。圖／蘇巧慧競辦提供

暑假親子活動熱絡，民進黨新北市長參選人蘇巧慧攜手同黨議員參選人張維倩打造新北育兒首選城市。圖／蘇巧慧競辦提供
暑假親子活動熱絡，民進黨新北市長參選人蘇巧慧攜手同黨議員參選人張維倩打造新北育兒首選城市。圖／蘇巧慧競辦提供

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