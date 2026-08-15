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暑假親子活動熱絡 蘇巧慧攜手同黨議員參選人打造新北育兒首選城市
暑假期間，新北市親子活動輪番上陣，民進黨新北市長參選人蘇巧慧天連趕多場活動，一早先出席同黨市議員參選人羅文崇舉辦的青少年三對三籃球賽，再趕場參與同黨市議員張維倩舉辦的兒童發展篩檢諮詢活動。從運動競技到健康照顧，蘇巧慧表示，孩子的成長需多元支持，未來將整合市政府醫療、托育、教育與運動資源，減輕育兒負擔，讓新北成為育兒家庭首選城市。
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蘇巧慧今參與羅文崇舉辦的籃球賽。她指出，羅文崇深耕永和，致力於為青少年打造優質運動空間。該賽事今年吸引近位200選手報名，展現社區活力。蘇巧慧強調，城市需提供友善運動空間，讓孩子探索潛力。她擔任立委期間，積極爭取改善新北市中小學操場與球場，並推動增設風雨球場，不受天候限制。未來她將持續推動各區運動場地整建，打造舒適運動環境。
隨後，蘇巧慧出席張維倩與明新兒童發展中心舉辦的「兒童發展篩檢諮詢服務」。蘇巧慧讚許張維倩連續八年舉辦活動，累計服務逾800個家庭，是家長的重要後盾。蘇巧慧提出未來政策，包括推動「早產兒家庭照顧津貼3萬元」、6歲以下孩童「免費接種腸病毒及輪狀病毒疫苗」、「幼兒就醫免部分負擔」，並建置夜間托育中心及臨時托育平台，以完善政策讓家長安心。
此外，蘇巧慧經營的Podcast「水獺媽媽巧巧話」已邁入第六年，推出超過350集，透過故事陪伴孩子並推廣母語。暑假期間，她更舉辦「水獺媽媽樂園」，結合互動體驗讓孩子「做中玩、玩中學」。第六場活動將於明日在中和國小登場，歡迎家長帶著孩子共享親子時光。
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