教育部長鄭英耀、交通部次長伍勝園助陣 鄭朝方端竹縣教育交通政策

民進黨「台灣好生活－政策說明會」新竹縣場今天登場，聚焦交通、教育議題，教育部長鄭英耀、交通部次長伍勝園與新竹縣長參選人鄭朝方到場，與民眾面對面討論竹縣交通、教育困境及解方。

鄭朝方表示，擔任竹北市長近4年，以創新、美學及基礎建設打造「竹北超越竹北」治理品牌，包括串聯城市綠帶、改善公園與遊戲場、完成150公里路面及近20公里人行道鋪設，並整建中正東路、中和街及三民地下道、更換逾6成LED路燈，推動清潔隊ISO及CNS雙認證，也將城市美學導入傳統市場、公廁及舊城區建設。

鄭朝方指出，竹北的治理經驗不只適用都會區，西區的新月沙灣、極限公園、幼兒園、新庄橋、蓮花寺公園及步道等建設，也顯示偏鄉與人口較少地區同樣可以發展休閒、觀光及生活機能；未來若有機會治理新竹縣，將把這套模式帶到13鄉鎮市。

針對新竹縣人口成長衍生的教育、交通問題，鄭朝方表示，大新竹高中名額仍不足，除爭取中央增額、增班，也主張縣府研議增加2所完全中學；教育現場則將推動行政減量、評鑑簡化，並研議將早療孩童教室助理員補助由目前每日4小時，朝配合孩子全天作息方向改善。

交通方面，他提出持續推動「黃金通勤線」、進行埔東隧道可行性評估，串聯高鐵新竹站特定區及118線交通樞紐；另持續爭取台1線替代道路第二階段，並希望加速湖口第二交流道行政程序。

鄭朝方強調，要把竹北經驗擴大到全縣，以品牌治理爭取跨黨派支持，「竹北可以，新竹縣也可以」，並宣示自己已準備好迎接新竹縣的治理挑戰。

鄭英耀表示，因應新竹地區就學需求，教育部與地方盤點至116學年度預計增65班，其中新竹縣增33班；文興、自強兩校完全中學案已於去年底核定，今年9月啟動籌備，預計116學年度正式招生，盼讓學生就近就學、減少跨縣市通勤負擔。

伍勝園表示，新竹產業強勁、人口快速成長，交通問題也隨之加劇，不能只靠單一措施解決，必須由中央與地方合作、採多元方式改善，交通部會把資源與專業帶到地方，未來持續與鄭朝方團隊合作，針對地方交通需求提出解方，包括交流道等建設都將全力協助推動。

民進黨「台灣好生活－政策說明會」新竹縣場今天登場，聚焦交通、教育議題，教育部長鄭英耀、交通部次長伍勝園與新竹縣長參選人鄭朝方到場。記者黃羿馨／攝影

鄭朝方表示，擔任竹北市長近4年，以創新、美學及基礎建設打造「竹北超越竹北」治理品牌。記者黃羿馨／攝影

伍勝園表示，新竹產業強勁、人口快速成長，交通問題也隨之加劇，不能只靠單一措施解決，必須由中央與地方合作。記者黃羿馨／攝影

鄭英耀表示，因應新竹地區就學需求，教育部與地方盤點至116學年度預計增65班，其中新竹縣增33班；文興、自強兩校完全中學案已於去年底核定。記者黃羿馨／攝影