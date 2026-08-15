盧秀燕送蒜頭助攻雲林！力推張嘉郡免健保費、小巨蛋好政策

台中市長盧秀燕今天雲林縣長參選人張嘉郡輔選，並推崇縣長張麗善政績，並強調張嘉郡接棒，提出65歲免健保費、小巨蛋、雙語教育等都是好政策，大家要全力支持。張嘉郡也認同盧秀燕推動中台灣區域治理平台，透過區域合作、資源整合創造更大效益；將來吸取市長經驗，打造雲林幸福城。

雲林縣長張麗善、立委張嘉郡、許宇甄陪同台中市長盧秀燕到西螺廣福宮和褔興宮參拜、並參觀雲林農物館、品嘗在地美食，進行地方治理交流。

盧秀燕力讚張麗善政績，尤其大幅改善雲林財政，讓平均所得從原本掉車尾一口氣進步10多名，城市治理成績十分亮眼；她也盛讚張嘉郡拋出將來開辦65歲以上健保免費，推動雙語教學、打造小巨蛋等政見，不僅具國際觀也有理想和理念，所以她專程來為張嘉郡加油期能順利接棒，服務更多鄉親，讓雲林更繁榮更進步。

盧秀燕也當場送張嘉郡一把蒜頭，祝福心想事成「財政精打細蒜、凍蒜、有勝蒜（算）」張嘉郡也感謝盧秀燕把治理台中的「武功祕笈」傳授給她，未來如當選雲林縣長，除實現政見，更將會持續帶領雲林參與區域治理平台，積極推動城市合作、資源共享、優勢互補，讓雲林成為區域發展重要夥伴，打造繁榮新格局。

張嘉郡表示，雲林20個鄉鎮市各有不同的文化底蘊與產業特色，希望透過不同城市的治理經驗，激盪更多地方發展的想法，未來將持續整合地方特色、產業資源與城市行銷，讓各地各展所長、彼此串聯，提升雲林整體發展動能。

張麗善表示，台中市在盧市長治理下，各方面都有亮眼成績，盧市長到雲林帶來想法和目標，不論對張嘉郡或對雲林的未來將有很大幫助。

台中市長盧秀燕今天走訪到雲林西螺參拜，並為縣長參選人張嘉郡加油打氣，期能順利接棒當選縣長。記者蔡維斌／攝影

台中市長盧秀燕今天走訪雲林，並送一把蒜頭給縣長參選人張嘉郡，祝她順利凍蒜。記者蔡維斌／攝影