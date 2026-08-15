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誰在動員義消？ 高雄市長選戰藍綠戰火延燒義消圈

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
圖／讀者提供
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高雄市長選戰升溫，長期協助救災、救護的義消也意外被捲入政治戰火，成為藍綠爭取支持的兵家必爭之地。國民黨高雄市議員邱于軒近日曝光群組截圖，質疑民進黨參選人賴瑞隆活動透過義消系統要求各分隊派員。

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綠營反擊，翻出藍營民代號召義消相挺國民黨市長參選人柯志恩的訊息，據了解，義消組織人脈廣、地方連結深厚，每逢大型募款餐會或選舉活動，更是藍綠積極爭取的重要支持力量。

這波爭議起因於邱于軒公布多張群組截圖，其中訊息要求每分隊派員，並提醒參加者穿著便服，活動內容則與賴瑞隆的義警、義消造勢活動有關，甚至要求各單位報上姓名，並列出鳳山、鳳祥、小港等分隊參加人員。

邱于軒質疑，義消遍布高雄各行政區，若透過大隊、分隊等組織系統層層要求派員、回報姓名，已讓外界質疑是否涉及政治動員。她指出，消防署2023年即曾發文明示，不得以義消身分參加政治動員，「義消這個團體不是給你這樣用的」，不該讓協助公共救災的民力組織捲入選舉。

賴辦回應，民主社會尊重每個人的政治參與權，鼓勵積極參與民主政治，也尊重所有人的選擇，義消總隊也不會有特定政治立場，對各陣營均維持開放態度。

不過藍營砲火全開，綠營也祭出群組截圖反擊，網路流傳擔任義消分隊顧問的國民黨市議員李雅芬號召人力相挺柯志恩，訊息還提及提供便當、飲料等支援，綠營反控藍營同樣找義消參與政治活動；李雅芬則強調僅為一般懇託邀請，並無強制行為。

一名義消幹部透露，義消除了投入救災，在地方上也形成綿密人際網絡，各分隊成員來自不同職業與社群，從地方仕紳、企業人士到基層民眾都有，政治人物長期與義消互動並不罕見，尤其選舉逼近，義消系統人數眾多、地方連結深，誰能爭取更多成員到場，成為藍綠角力一環。

據了解，綠營9月傳出將在高雄舉辦一場100桌募款餐會，隨著市長選戰升溫，這類大型場合的出席與動員，也被視為觀察地方組織實力的指標，義消更是爭取的重要對象。

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