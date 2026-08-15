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李四川矇眼體驗視障棒球直呼「真的不容易」 提3政見促共融運動環境

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市長參選人李四川今日前往鹿角溪身障棒壘球場，參與「美式盲人棒球推廣計畫」模擬賽程。圖／李四川競辦提供
新北市長參選人李四川今日前往鹿角溪身障棒壘球場，參與「美式盲人棒球推廣計畫」模擬賽程。圖／李四川競辦提供

新北市長參選人李四川今日前往鹿角溪身障棒壘球場，參與「美式盲人棒球推廣計畫」模擬賽程，與中華民國身障棒壘球協會深入交流運動平權議題。李四川表示，他將推動「運動平權2.0」持續打造新北成為友善共融的運動城市，讓所有市民不分年齡與身體條件，皆能自在、平等地享受運動樂趣。

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鹿角溪身障棒壘球場是全國首座專為身障朋友量身打造的棒壘球場，「美式盲人棒球推廣計畫」為全國唯一專為視障朋友打造的「美式盲棒課程」，透過發聲棒球、電子聲源壘包與專業教練團陪同，讓視障朋友在安全且具挑戰性的環境下，以聽覺體驗棒球運動。

李四川今與議員洪佳君來到球場，並在身障棒壘協會理事長潘瑋杰、協會志工團團長朱振元邀請下，矇眼體會視障運動者要完成擊球與跑壘的難度，讓他直呼「真的不容易」。對於身障朋友參與運動所面臨的挑戰。

李四川表示，他已提出「運動平權2.0」三大政見，包括「運動中心設置身障運動專區」，導入適合不同障別使用的運動器材，並提供專業運動指導；「打造輪椅友善運動環境」，從場館入口、停車空間、通行動線、觀賽席位到各項設備設施，讓使用輪椅的市民能自由進出場館；以及「打造無障礙親海環境」，未來將於金山中角灣等熱門沙灘廣設無障礙木棧道，並積極結合輪椅衝浪等適應體育活動，讓身障朋友都能安全親近海洋、體驗水域運動。

李四川表示，一座偉大的城市，要讓每一位市民找到屬於自己的運動舞台，未來擔任新北市長，不僅要鼓勵更多身障朋友進入運動場館，並要讓所有市民都能自在、平等地享受運動樂趣，讓新北成為一座人人都能安心、開心運動的友善共融城市。

新北市長參選人李四川今日前往鹿角溪身障棒壘球場，參與「美式盲人棒球推廣計畫」模擬賽程，與中華民國身障棒壘球協會深入交流運動平權議題。圖／李四川競辦提供
新北市長參選人李四川今日前往鹿角溪身障棒壘球場，參與「美式盲人棒球推廣計畫」模擬賽程，與中華民國身障棒壘球協會深入交流運動平權議題。圖／李四川競辦提供

新北市長參選人李四川今日前往鹿角溪身障棒壘球場，參與「美式盲人棒球推廣計畫」模擬賽程，與中華民國身障棒壘球協會深入交流運動平權議題。圖／李四川競辦提供
新北市長參選人李四川今日前往鹿角溪身障棒壘球場，參與「美式盲人棒球推廣計畫」模擬賽程，與中華民國身障棒壘球協會深入交流運動平權議題。圖／李四川競辦提供

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