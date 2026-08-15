李四川巧遇製作人周遊 向他豎起大拇指比讚 救國團活動「凍蒜」聲不斷

新北市長參選人李四川今日中午出席新北市後備憲兵荷松協會115年度自強大會，受到現場數百人熱烈歡迎，全場凍蒜聲不斷，席間李四川到各桌握手致意還巧遇製作人周遊，周遊一見到李四川就豎起大拇指比讚。陪同李四川出席活動的立委洪孟楷則稱呼後憲學長，疾呼大家要力挺有能力的李四川進新北市府。

李四川今在中華民國後備憲兵荷松總會常務理事連建強及榮譽主委陳獻楨陪同下，逐一和與會者握手問好，全場凍蒜聲此起彼落，許多人上前要求握手、合影留念，現場更巧遇資深演員、製作人周遊，周遊一見到李四川便豎起大拇指，並熱情握手致意，表達對李四川的肯定；立委洪孟楷、新北市議會議長蔣根煌、市議員蔡健棠及市議員參選人王珮宇、蔡政呈也到場共襄盛舉。

李四川表示，軍人肩負守護國家的使命，即使脫下軍服，服務社會的精神依然延續，感謝許多退役憲兵組織起來，攜手市政府協力治安、公益、災害防救等各項工作，默默發揮力量，要向所有長期投入公益、服務社會的退役憲兵獻上感謝與敬意。

談及新北市未來發展願景，李四川表示，過去在台北市府服務期間，已推動輝達落腳在北士科，當選後他將在新北市推動興建蘆社大橋，結合軌道運輸及台64線、台65線快速道路，串聯北士科、南軟、內科等AI高科技產業，一路延伸至土城、板橋、新店，打造兼具交通與產業機能的雙北「AI科技產業廊帶」，帶動更多高科技產業進駐新北，全力讓產業、人才與就業機會留在新北市。

此外，李四川今天也出席救國團新北市團委會活動，受到救國團主任葛永光、救國團新北市團委會主委洪淳逸及與會者歡迎，現場並致贈蒜苗、包子、粽子、菜頭等吉祥物，全場更高喊「凍蒜」，表達對李四川的祝福；立委洪孟楷、議員洪佳君、黃永昌、呂家愷也到場共襄盛舉。

李四川表示，救國團長期深耕全國各地，陪伴不同世代民眾成長，在許多人的生命歷程中，救國團不只是傳遞知識與經驗，更是一路相伴、值得信賴的朋友，當選後他將攜手民間團體、凝聚更多社會力量，持續推動各項公益文教活動，讓正向力量持續幫助社會變得更好。