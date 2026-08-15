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沈伯洋批蔣萬安沒顧好食安 殷瑋反酸沈談食安「有問避答」、質詢幾次

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市研考會主委殷瑋(右)。聯合報系資料照片
台北市研考會主委殷瑋(右)。聯合報系資料照片

台北市長蔣萬安今天赴宜蘭輔選、花蓮出席倒閣活動，民進黨台北市長參選人沈伯洋上午指蔣萬安說要護食安，卻連毒米粉掌控追蹤都做不好，顯然食安的開關，「要麼就在花蓮、在凱道，但不在市政府」。對此，北市研考會主委殷瑋反酸沈伯洋談食安大家就發笑，而且「有問避答」

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殷瑋指出，沈伯洋說蔣萬安的「食安開關」在凱道或外地，他簡單「七問」沈伯洋：一，民進黨立委逃避，毒油事件從六月底爆發到現在，一共有幾次機會可以上台質詢？結果上台質詢了幾次？立委本務都不做，講什麼食安？

二，民進黨政府蓋牌，手中握有廠商名單卻不公布，沈伯洋認同嗎？三，民進黨政府包庇，讓20%毒油產品不用下架，沈伯洋認同嗎？四，民進黨政府護航，20%毒油決策會議，黑心廠商中聯全程與會，提出20%公式的專家，與中聯共餐還同車北上開會「你認同嗎」？

另外，第五，民進黨政府無能，事發第三個月，連為什麼有毒油都說不出來，沈伯洋可以接受嗎？六，民進黨政府失職，國營事業台糖驗出毒油，只告訴上游廠商，不通報主管機關，沈伯洋可以接受嗎？

七，民進黨總統神隱，就毒油事件，出來講過幾次話？一開口就宣佈20%毒油政策。那國安會議開了沒？沈委員覺得國安會議不用開，對嗎？逃避，蓋牌，包庇，護航，無能，失職，神隱。沈伯洋突然喜歡談食安，請先回答這七問。

殷瑋說，未看先猜，以上七問，沈委員有問避答，問A答B。

北市記者會主委殷瑋在臉書發文，酸民進黨台北市長參選人沈伯洋談食安，「有問避答」。圖／取自殷瑋臉書
北市記者會主委殷瑋在臉書發文，酸民進黨台北市長參選人沈伯洋談食安，「有問避答」。圖／取自殷瑋臉書

沈伯洋 殷瑋 食安 2026九合一選舉 新北市選舉 蔣萬安

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